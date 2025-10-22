Apple je dobio direktnog konkurenta i to za svoj uređaj miješane stvarnosti Apple Vision Pro. Naime, Samsung je u Koreji predstavio Galaxy XR, naglavni uređaj koji kombinira umjetnu inteligenciju i interaktivno iskustvo, a namijenjen je prvenstveno američkom i korejskom tržištu.

Kako je istaknuto na predstavljanju, radi se o prvom proizvodu izgrađenom na novoj Android XR platformi koju su zajedno razvili Samsung, Google i Qualcomm Technologies.

S Galaxy XR-om, Samsung uvodi potpuno novi ekosustav mobilnih uređaja, rekao je Won-Joon Choi, glavni operativni direktor Mobile eXperience (MX) odjela u tvrtki Samsung Electronics. Izgrađen na Androidu XR, Galaxy XR proširuje viziju mobilne umjetne inteligencije u novo područje impresivnih i značajnih mogućnosti, pružajući XR-u da prijeđe iz koncepta u svakodnevnu stvarnost, kako za industriju tako i za korisnike.

Android XR je prva Android platforma u potpunosti izgrađena za Gemini eru i nevjerojatno smo uzbuđeni što danas možemo napraviti značajan korak naprijed s lansiranjem Galaxy XR-a, rekao je Sameer Samat, predsjednik Android ekosustava u Googleu. Kroz naše partnerstvo s tvrtkom Samsung, Android XR će otključati potpuno nove načine istraživanja, povezivanja i stvaranja, gradeći otvorenu, ujedinjenu platformu za sljedeću evoluciju računalstva.

Galaxy XR utjelovljuje našu viziju budućnosti, u kojoj sinergija umjetne inteligencije i XR-a transformira mogućnosti osobnog računalstva, rekao je Alex Katouzian, generalni direktor grupe za mobilne uređaje, računalstvo i XR u Qualcomm Technologies, Inc. Oduševljeni smo suradnjom na ovoj inicijativi, jer će Galaxy XR pomoći u uvođenju novih mogućnosti primjene u raznim industrijama i otvoriti put uzbudljivim iskustvima na više uređaja, a sve to omogućuje naša suradnja s tvrtkama Samsung i Google.

Galaxy XR je prvi proizvod izgrađen na novoj Android XR platformi, koja od samog početka ima ugrađen Gemini. S Gemini integracijom na razini sustava AI pomaže u upravljanju zadacima, pružajući prirodne i intuitivne interakcije putem glasa, vida i gestikulacije. U obliku uređaja koji se nosi na glavi, razumije okruženje korisnika jer vidi ono što oni vide i čuje ono što oni čuju, pa može reagirati prirodno i razgovorno, gotovo ljudski, stvarajući novi tip odnosa između čovjeka i tehnologije.

Kao dio dugoročne vizije za XR, Samsung je u partnerstvu s Googleom i Qualcommom izgradio novi XR ekosustav, otvarajući nove mogućnosti za industriju.

Android XR je platforma koja stavlja umjetnu inteligenciju u središte iskustva. Dizajniran je za skaliranje na različitim oblicima, od slušalica do AI naočala i još mnogo toga, a Galaxy XR ima koristi od snage svog otvorenog, skalabilnog ekosustava. Sve aplikacije izgrađene na Android platformi rade na Galaxy XR-u. Budući da je platforma izgrađena na OpenXR standardima, programerima koji koriste OpenXR, WebXR ili Unity lako je prenijeti svoja iskustva na Galaxy XR - nudeći im više načina skaliranja i dajući korisnicima više izbora.

Ergonomski oblikovan

Iz Samsunga ističu kako Galaxy XR postiže optimalnu ravnotežu između laganog dizajna i robusnosti za svakodnevnu upotrebu. Ergonomski uravnotežen okvir slušalica raspoređuje pritisak na čelo i stražnji dio glave, minimizirajući nelagodu lica i istovremeno pružajući stabilnu potporu. Baterija je odvojena od slušalica, što uređaj čini kompaktnijim, lakšim i udobnijim za nošenje. Galaxy XR također ima odvojivi štitnik za svjetlo, koji nudi udobnost kada se ukloni i dublju imerziju blokiranjem vanjskog svjetla kada se pričvrsti.

Galaxy XR otvara potpuno nove dimenzije istraživanja, pružajući širok raspon iskustava optimiziranih za XR, kao što su Google Maps, YouTube, Circle to Search i Google Photos.

Zahvaljujući naprednim senzorima, kamerama i moćnom hardveru, Galaxy XR može precizno pratiti pokrete glave, ruku i očiju korisnika te pružiti iznimno stvarna iskustva. Mikrofoni uređaja strateški su postavljeni i podržani softverom za filtriranje vanjskih zvukova i jasno snimanje glasa korisnika. Putem Galaxy XR-a, korisnici mogu istraživati virtualni i stvarni svijet u aplikacijama specijaliziranim za XR koristeći prirodnu fizičku interakciju, uz pomoć Geminija.

Galaxy XR također otvara nove razine uranjanja u zabavu ,uključujući sport i gaming, svojim snažnim hardverom i vrhunskim performansama.

Pokretan Snapdragon XR2+ Gen 2 s Qualcomm Hexagon NPU-a, ima bateriju koja omogućuje rad 2,5 sata.

XR je smo početak

Kao dio svog šireg plana za XR, Samsung razvija razne vrste uređaja, uključujući AI naočale. U suradnji s Googleom, Samsung surađuje s lifestyle brendom Warby Parker, poznatim po korištenju tehnologije za stvaranje naočala i pružanje iznimnih korisničkih iskustava.

Istovremeno, Samsung također surađuje s Gentle Monsterom kako bi ponudio elegantne, moderne naočale koje spajaju vrhunsku AI-native tehnologiju s kulturnim utjecajem i vodećom ulogom u dizajnu.