S predstavljanjem ChatGPT-a, OpenAI zadao je veliki udarac Googleu i njihovom glavnom izvoru prihoda - tražilici. Guglanje sve većem broju korisnika pada u drugi plan prilikom pretraživanja interneta, a umjesto putem ove tražilice, odgovore na pitanja traže u direktnoj konverzaciji s AI chatbotom.

Kompanija Sama Altmana sada ima novi proizvod koji s kojim ponovno napada Google i najpopularniji preglednik internetskih stranica na svijetu - Chrome. OpenAI jučer je predstavio ChatGPT Atlas, web preglednik baziran na umjetnoj inteligenciji za koji iz ove kompanije kažu kako izgleda poput postojećih browsera, no uz jednu veliku razliku. Atlas je, naime, baziran na ChatGPT-u, što znači da korisnici mogu direktno s internetskih stranica koje posjećuju pristupiti ovom chatbotu kako bi postavljali pitanja, stvarali sažetke i obavljali različite zadatke.

Prilikom predstavljanja ovog AI alata, Sam Altman je komentirao kako umjetna inteligencija predstavlja jedinstvenu priliku koja se događa jednom u deset godina, a koja daje mogućnost da se promijene i poboljšaju mogućnosti internetskih preglednika.

ChatGPT na svakoj stranici

U vrhu s desne strane svake stranice unutar Atlasa nalazi se tipka Ask ChatGPT, a klikom na nju u bočnoj traci otvorit će se ovaj chatbot. Iz OpenAI-a kažu kako chatbot prati korisnike na svakoj stranici tako da nema potrebe za kopiranjem i lijepljenjem sadržaja između stranica, a Atlas će pamtiti o čemu korisnici surfaju internetom te će s vremenom postati još više personaliziran. Ako npr. zaboravite gdje ste naišli na neku informaciju, bit će dovoljno u ovom web-pregledniku postaviti pitanje poput pretraži povijest surfanja za tom informacijom i Atlas bi je trebao pronaći.

Pored navedenog, Atlas dolazi i s agentskim modom, što znači da će ChatGPT moći poduzimati akcije u ime korisnika poput rezervacija restorana ili letova, kupovine na internetu ili uređivanja dokumenata.

Ima sve vaše stvari, klika po internetu za vas... Ne morate, ali zaista, koristi internet za vas, objasnio je Sam Altman prednosti ovog browsera. Objasnio je i kako smo u ranim danima ovog projekta te s vremenom namjeravaju dodati još dosta toga.

Na početku samo na Macovima

Ovo nije prvi AI browser jer je prošlog mjeseca Perplexity predstavio vlastiti web preglednik Comet baziran na ovoj tehnologiji, dok je Google u svoj Chrome već integrirao različite mogućnosti Geminija. Iako je generativna umjetna inteligencija prisutna već nekoliko godina, i dalje smo tek na početku AI revolucije te u budućnosti možemo očekivati još veću integraciju umjetne inteligencije u browsere, kao i nove preglednike internetskih stranica bazirane upravo na AI-u.

ChatGPT Atlas dostupan je korisnicima Appleovih računala diljem svijeta, pri čemu treba naglasiti kako je agentski mod dostupan samo korisnicima verzija Plus i Pro. Nakon macOS uređaja, uskoro bi Atlas trebao trebao biti dostupan i za korisnike Windowsa te iPhonea i Androida.

Izvor: Ars Tehnica