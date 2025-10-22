Vodeći AI asistenti pogrešno prikazuju sadržaj vijesti u gotovo polovici svojih odgovora, pokazalo je istraživanje objavljeno u srijedu koje su proveli Europska radiodifuzijska unija (EBU) i BBC.

Međunarodno istraživanje analiziralo je tri tisuće odgovora na pitanja o vijestima postavljena najpoznatijim AI asistentima – softverskim aplikacijama koje koriste umjetnu inteligenciju za razumijevanje prirodnog jezika i obavljanje zadataka za korisnika.

Procijenjeni su AI asistenti na 14 jezika prema kriterijima točnosti, navođenja izvora i sposobnosti razlikovanja mišljenja od činjenica, među kojima su ChatGPT, Copilot, Gemini i Perplexity.

Ukupno je 45 posto analiziranih AI odgovora sadržavalo barem jednu ozbiljnu pogrešku, dok je 81 posto imalo neki oblik problema, pokazalo je istraživanje.

Reuters je kontaktirao tvrtke uključene u istraživanje kako bi zatražio njihov komentar o rezultatima istraživanja.

Gemini, Googleov AI asistent, ranije je na svojoj internetskoj stranici naveo da pozdravlja povratne informacije korisnika kako bi se platforma mogla nastaviti poboljšavati i postati korisnija.

OpenAI i Microsoft su prethodno izjavili da su takozvane “halucinacije”, situacije u kojima AI model generira netočne ili zavaravajuće informacije zbog, primjerice, nedostatka podataka – problem na kojem aktivno rade kako bi ga otklonili.

Perplexity na svojoj stranici navodi da jedan od njegovih načina rada, nazvan “Deep Research”, ima točnost od 93,9 posto u pogledu činjenica.

Pogreške u navođenju izvora

Trećina odgovora AI asistenata pokazala je ozbiljne pogreške u navođenju izvora, poput izostanka izvora, pogrešnog ili netočnog navođenja, navodi se u istraživanju.

Čak 72 posto odgovora Geminija, Googleova AI asistenta, imalo je značajne probleme s izvorima, u usporedbi s manje od 25 posto kod svih ostalih asistenata.

Problemi s točnošću utvrđeni su u 20 posto svih analiziranih odgovora, uključujući slučajeve zastarjelih informacija.

Primjeri navedeni u istraživanju uključuju situaciju u kojoj je Gemini pogrešno naveo izmjene zakona o jednokratnim e-cigaretama te slučaj kada je ChatGPT nekoliko mjeseci nakon smrti pape Franje i dalje navodio da je on aktualni papa.

U istraživanju je sudjelovalo 22 javna medijska servisa iz 18 zemalja, među kojima su Francuska, Njemačka, Španjolska, Ukrajina, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.

Kako AI asistenti sve više zamjenjuju tradicionalne internetske tražilice u pristupu vijestima, javno povjerenje moglo bi biti ozbiljno narušeno, upozorio je EBU.

Kada ljudi više ne znaju čemu mogu vjerovati, na kraju ne vjeruju ničemu, a to može obeshrabriti sudjelovanje u demokratskim procesima, izjavio je direktor EBU-a za medije Jean Philip De Tender.

Prema Digital News Reportu 2025. Reutersova instituta, oko sedam posto svih korisnika interneta koji prate vijesti i čak 15 posto onih mlađih od 25 godina koristi AI asistente za informiranje o aktualnostima.

Novo izvješće poziv je AI kompanije na veću odgovornost i poboljšanje načina na koji njihovi asistenti odgovaraju na pitanja povezana s vijestima.