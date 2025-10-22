Za naciju koja je osobnu higijenu pretvorila u umjetnost, najnovije japansko ostvarenje pomaknulo je taj ritual još dalje. Neobična perilica nazvana "Human Washer in the Future", predstavljena na Expo-u 2025 u Osaki, koji je trajao od travnja do listopada, spojila je tradicionalno kupanje u kadi s modernom robotikom i dizajnom.

Japanski proizvođač kupaonskih uređaja Science Co. prikazao je uređaj koji izgledom podsjeća na elegantnu, kapsulastu kadu. Nakon što se korisnik smjesti i vrata zatvore, senzori automatski podešavaju temperaturu, tlak i protok vode. Na ugrađenom zaslonu pojavljuju se prizori oceana i umirujući zvukovi, pretvarajući kratko pranje u trajanju oko 15 minuta, u iskustvo nalik spa tretmanu. Tijekom cijelog procesa temperatura vode održava se na stalnih 38 °C, a tijekom ispiranja temperatura se automatski lagano snižava radi dodatne udobnosti.

Tvrtka Science Co. objasnila je da sustav minimizira potrošnju vode inteligentnim recikliranjem i filtriranjem u svakoj fazi. Zvučnici i vizualni prikazi u kupoli, preuzeti iz snimki prirodoslovnih dokumentaraca, dodatno pojačavaju doživljaj. Prema anketi tvrtke, osam od deset korisnika izjavilo je da su zadovoljni, dok je preostalih dvadeset posto iskustvo ocijenilo prihvatljivim.

Video perilice za ljude i kako ona točno radi možete pogledati OVDJE.

Predsjednik uprave tvrtke Science Co., Yasauki Aoyama, ranije je izjavio da je inspiraciju pronašao u originalnoj "perlilici za ljude" tvrtke Sanyo Electric Co., predstavljene na Expo ’70 u Japanu, koja nikada nije ušla u proizvodnju, piše portal Interesting Engineerging.

Više od tisuću posjetitelja isprobalo je suvremenu verziju u Osaki. Tvrtka Science Co. potvrdila je da će detalji o komercijalnom izdanju i cijeni biti objavljeni naknadno, nazivajući svoj prototip "slavljem japanske kulture kupanja i inovacije."