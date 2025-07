Znate li kako vam pametni telefon može spasiti život ako dođe do potresa?

Znate li da vam, dogodi li se potres, vaš pametni telefon može spasiti život? I pri tome ne mislimo na to da ćete moći pozvati pomoć, već da ćete se moći skloniti na sigurno.

Naime, kad je prije nekoliko godina Google objavio da pokreće program rane detekcije i upozoravanja na potrese, mnogi su bili skeptični. Jer kako bi tehnološka tvrtka, koja k tome nema ni jedan mjerni uređaj, mogla detektirati potres i upozoriti ljude? I to još u stvarnom vremenu.

No, nova studija objavljena u časopisu Science pokazala je da je to moguće i da je jednako učinkovito kao i tradicionalne sezimičke mreže. I to zahvaljujući pametnim telefonima.

Android Earthquake Alerts (AEA) sustav koji su razvili inženjeri u Googleu i Sveučilištu Kalifornija-Berkley, koristi senzore u samim telefonima kako bi detektirao seizmičku aktivnost i pokrenuo sustav ranog upozorenja za korisnike, prije nego što dođe do snažnijeg podrhtavanja.

Potresi su stalna prijetnja zajednicama diljem svijeta. I dok smo postali dobri u otkrivanju gdje bi se mogli dogoditi, još uvijek se moramo nositi s razornim posljedicama koje ostavljaju iza sebe, napisao na službenom blogu inženjer u Googleu, Mark Stogaitis.

Dodao je da je u nekim slučajevima upozorenje od samo nekoliko sekundi dovoljno da se ljudi sklone na sigurno, odmaknu od potencijalno opasnih predmeta ili jednostavno zaštite najdraže i najslabije.

Svi se slažu kako senzori u pametnim telefonima nisu toliko precizni kao tradicionalni mjerni instrumenti, ali ipak mogu otkriti podrhtavanje koje prethodi značajnim potresima.

Kako cijela stvar funkcionira?

U srcu telefona nalazi se akcelerometar, senzor koji detektira položaj samog telefona i, primjerice, okreće sliku na zaslonu kad okrenete sam telefon. Upravo on može detektirati brze "P-valove" koji se pojavljuju kod potresa. Kad ih otkrije, šalje signal Googleovim serverima za otkrivanje potresa zajedno s podacima o lokaciji.

Sustav prikuplja i analizira podatke u stvarnom vremenu ne bi li razlikovao trešnju uređaja jer se korisnik vozi po makadamu od one koja nastaje kad je telefon statičan i podrhtava. Analizom podataka prikupljenih od velikog broja uređaja sustav potvrđuje da se zaista radi o potresu i procjenjuje njegovu lokaciju i snagu te šalje upozorenje. Cilj je upozoriti što više ljudi prije nego što sporiji, ali ozbiljniji "S-valovi" potresa dođu do njih.

Sustav se sastoji od dvije vrste upozorenja - budite na oprezu i reagirajte. Budite na oprezu (BeAware) šalje se u slučaju laganijeg podrhtavanja, dok se Reagirajte (TakeAction) upozorenje šalje kad se očekuje snažnije podrhtavanje. U tom slučaju upozorenje uz natpis na zaslonu prati i glasan zvuk.

Funkcionira li taj sustav u praksi?

Prema Googleovim podacima, 85 posto ispitanih ljudi smatraju takva upozorenja od velike pomoći.

U studiji se navodi kako je tijekom prve tri godine rada AEA sustava, otkriveno u prosjeku 312 potresa mjesečno s magnitudama od 1,9 do 7,8 stupnjeva, u čak 98 zemalja.

Sustav je do sad detektirao preko 18 tisuća potresa. Za više od 2000 potresa izdana su upozorenja, odnosno ukupno 790 milijuna upozorenja na telefonima diljem svijeta.

2019. godine samo oko 250 milijuna ljudi imalo je pristup nekoj vrsti sustava za uzbunu. Danas, zahvaljujući sustavu Android, taj broj je narastao na više od 2,5 milijarde, ističe Stogaitis.

U slučaju potresa u Turskoj i Siriji u travnju 2025., čija je magnituda bila 6,2 stupnjeva, prvo je upozorenje poslano 8 sekundi nakon početka potresa. Ljudi koji su osjetili srednje jako do jako podrhtavanje primili su upozorenje od nekoliko sekundi do čak 20 sekundi prije nego što su osjetili potres, a odaslano je preko 16 milijuna upozorenja.

Ono što je najuzbudljivije je što naš sustav stalno uči i poboljšava se... U budućnosti, ovaj sustav bi mogao ne samo pružati upozorenja, već i davati brze informacije nakon potresa hitnim službama, kako bi lakše odredili u kojim područjima je pomoć najpotrebnija, dodaje Stogaitis.