Google se suočava s tužbom američke medijske tvrtke Penske zbog sažetaka generiranih umjetnom inteligencijom (AI) koji se pojavljuju iznad rezultata pretraživanja.

Penske - izdavač Rolling Stonea, Billboarda i Hollywood Reportera - tvrdi da AI sažeci smanjuju promet na njegovim web stranicama pružajući korisnicima gotove odgovore, bez potrebe za posjetom originalnim izvorima.

Tvrtka je izjavila da ova praksa prijeti izdavačima besplatnog sadržaja koji se oslanjaju na prihode od oglasa pri posjetu stranicama.

U tužbi podnesenoj sudu u Washingtonu navodi se da Google koristi svoju dominaciju kako bi prisilio izdavače da pružaju sadržaj za AI značajke bez zasebnog pristanka ili plaćanja, pritom kršeći američke zakone o zaštiti tržišnog natjecanja. Prošle godine je isti sud utvrdio da Google ima monopol u pretraživanju.

Ako se ne kontroliraju, ove antikonkurentske prakse uništit će poslovni model koji podržava neovisno novinarstvo, stoji u tužbi.

Glasnogovornik Googlea rekao je da AI sažeci pomažu korisnicima da brže pronađu informacije i stvaraju nove mogućnosti za otkrivanje online sadržaja.

Google svakodnevno usmjerava milijarde klikova na druge stranice, a AI sažeci mogu proširiti tu distribuciju, navodi tvrtka.

Tužba dolazi usred rastućeg nadmetanja konkurenata koji nude alate pokretane umjetnom inteligencijom koji pružaju izravne odgovore umjesto povezivanja na web stranice.