Sprema li se velika promjena u načinu guglanja? Umjetna inteligencija već utječe na način pretraživanja i dobivanja odgovora kroz AI pregled, odnosno kratke odgovore na upite bazirane na Googleovom Geminiju. Ispod tog AI pregleda nalaze se klasični linkovi koji korisnike vode na stranice na kojima će, kako su to navikli godinama, moći pronaći odgovore koje traže.

No kako se pokazalo u praksi, mnogi su zadovoljni s odgovorom koji im pri vrhu daje umjetna inteligencija pa više niti ne traže dalje, što negativno utječe na posjećenost internetskih stranica. To stvara problem vlasnicima tih stranica jer se manje posjeta odražava i na manje prihode od oglašavanja.

Ti bi problemi za njih u budućnosti mogli postati još veći jer bi, čini se, Google u budućnosti mogao u potpunosti integrirati svoj AI mod, odnosno AI način u tražilicu pa bi to postao defaultni način pretraživanja.

Uskoro?

Putem AI načina pretraživanja Google koristi Gemini za generiranje konverzacijskih odgovora na korisničke upite, uz mogućnost detaljnijeg istraživanja postavljanjem dodatnih upita. AI način proširuje mogućnosti AI pregleda uz naprednije rasuđivanje i načine interakcije. Dijeli vaše pitanje na podteme i istovremeno pretražuje svaku od njih. Tako AI način može istraživati web da bi pronašao još relevantniji sadržaj koji odgovara vašem pitanju, objasnili su iz Googlea kako radi njihov AI način pretraživanja.

Da bi ovo mogao postati uobičajeni način na koji će korisnici pretraživati internet, odnosno da bi klikove na poveznice mogli zamijeniti razgovorom s umjetnom inteligencijom, dao je naslutiti Logan Kilpatrick iz Googleova AI Studija. On je na platformi X napisao kako će AI način pretraživanja postati još pristupačniji, a na komentar jednog korisnika platforme X kako bi takav mod pretraživanja trebao postati defaultni napisao je - “uskoro”.

Htjeli mi to ili ne, to je budućnost

Iz Googlea kažu kako su korisnici dali vrlo pozitivne povratne informacije na AI način pretraživanja, no kako objašnjavaju na TechSpotu, nisu svi korisnici oduševljeni s integracijom umjetne inteligencije u tražilicu. Njima se ideja o AI kao defaultnom načinu pretraživanja sigurno neće svidjeti.

Robby Stein, Googleov potpredsjednik za pretraživanje smirio je situaciju oko AI tražilice naglasivši kako je njihov fokus na omogućavanju pristupa AI tražilici samo za one korisnike koji to zaista žele. Ipak, nije teško zaključiti u kojem smjeru to već sada ide. Umjetna inteligencija u kratko je vrijeme postala nezaobilazna tehnologija u svakodnevnom životu i za očekivati je kako će jednom postati uobičajen način pretraživanja interneta.

A to će značiti i kraj za dugogodišnji internetski poslovni model baziran na Googleovoj tražilici i dobivanju odgovora kroz poveznice na koje korisnici moraju klikati. Prema jednom izvještaju iz srpnja ove godine, AI pregled odgovora utjecao je na pad broj klikova za čak 50 posto, a ako AI način pretraživanja zaista postane defaultan, jasno je kako se taj postotak značajno povećati.