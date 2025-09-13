Gradovi diljem svijeta imaju velikih problema s prometnim gužvama. Dok neki rješenje vide u širenju i poboljšanju cestovne infrastrukture te boljem javnom prijevozu, rješenje možda uopće nije na zemlji (ili pod zemljom, za što se zalaže Musk), već - u zraku.

Brojne kompanije godinama razvijaju leteće taksije, koji su u biti letjelice poput velikih dronova za prijevoz ljudi, a u SAD-u je ovog tjedna Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo lansirala pilot-projekt s ciljem ubrzanja razvoja i početka rada takvih zračnih taksija. Još prije nekoliko mjeseci Donald Trump je potpisao izvršnu uredbu koja, među inim, uključuje pokretanje programa za poticanje sigurnog razvoja i primjene eVTOL letjelica u SAD-u. Riječ je o potpuno drukčijoj vrsti letjelica koja, poput helikoptera, može slijetati i polijetati vertikalno, a u sklopu programa pokrenut će se najmanje pet projekata putem javno-privatnog partnerstva kako bi se promoviralo njihovo sigurno korištenje.

Ključni korak

Među inim, u ovom projektu sudjeluju i neke od najvećih i najpoznatijih kompanija na ovom tržištu - Archer Aviation i Joby Aviation te bi ove tvrtke s testiranjima mogle početi tijekom sljedeće godine. Kakva su očekivanja od ovog projekta u SAD-u najbolje govori izjava ministra prometa Seana Duffyja koji je rekao kako započinje sljedeća velika tehnološka revolucija u zrakoplovstvu. A tu revoluciju, prema Duffyju, predvodit će SAD koji će time zabetonirati status globalnog lidera u inovaciji na području transporta.

Da je riječ o zaista velikom koraku za budućnost, slažu se i u Jobyju i Archeru. Izvršni direktor Archera Adam Goldstein pokretanje pilot-projekta nazvao je prekretnicom koja će im omogućiti partnerstva s kompanijama poput United Airlinesa, dok iz Jobyja kažu kako je ovo ključni korak koji će utabati put širokom korištenju servisa zračnih taksija u SAD-u.

Inače, ove su kompanije ranije potpisale partnerstva s kompanijama s Bliskog istoka te su do sada ostvarile značajan napredak u razvoju svoje tehnologije tako da se čini kako više nismo previše udaljeni od trenutka kada će pokrenuti komercijalni servis koji će ljude prevoziti zračnim putem poput klasičnih taksija.

Izvor: CNBC