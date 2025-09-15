Iako je Elon Musk najpoznatiji kao izvršni direktor Tesle, to je samo jedan od brojnih važnih i izvršnih poslova ovog poduzetnika. Među inim, on upravlja i svemirskom kompanijom SpaceX, pokrenuo je i Neuralink, kupio je Twitter koji je kasnije preimenovao u X te ga stavio pod isti krov s još jednom svojom kompanijom xAI. Tome treba dodati i The Boring Company, kompaniju za bušenje tunela koju je osnovao i koju vodi te neprofitnu organizaciju Musk Foundation.

Upravljanje svim tim kompanijama čini se nemogućim te je jasno kako Musk ima brojne suradnike koji mu pomažu, no zaista se možemo zapitati kako uspijeva balansirati svoja zaduženja te koliko posao u jednoj kompaniji negativno utječe na druge.

To ga motivira

Prema predsjednici odbora direktora Tesle Robyn Denholm, ne samo da tako nešto nije otegotna okolnost za proizvođača električnih automobila, već upravo suprotno - na to gleda kao na pozitivnu stvar. Znam da to zvuči perverzno i da to ljudi u biti ne razumiju. Ali radeći s njim već 11 godina, tako nešto u biti pomaže Tesli, objasnila je dodavši kako proizvođač električnih automobila profitira s Muskovim drugim poslovima s gledišta resursa, ali i - motivacije.

Jedna stvar koja sigurno nije koristila Tesli i zbog koje je Musk ranije više puta prozvan jest njegova politička aktivnost. Zbog vezivanja s Trumpom i pozicije u DODGE-u čiji je zadatak bio poraditi na učinkovitosti američke vlade, što uključuje i dijeljenje brojnih otkaza, Musk je stekao prilično loš publicitet među dijelom Amerikanaca, ali i izvan granica SAD-a.

Sve je kulminiralo paljenjem Teslinih automobila, a analitičari vjeruju kako je upravo to i jedan od razloga pada prodaje vozila ove kompanije.

Politika je napokon u drugom planu

Zbog toga je dio investitora od njega ranije zatražio da odustane od posla u Trumpovoj administraciji, koji mu je tada uzimao puno vremena i posveti se Tesli. Jedno vrijeme mrežom su čak počele kružiti informacije kako bi Muska politika mogla stajati glave, odnosno pozicije izvršnog direktora kompanije, što je Musk nazvao lažnim informacijama.

Što se političkog angažmana Muska tiče, Denholm kaže je političko opredjeljenje i aktivnost osobna stvar, no naglasila je kako su dani političkog angažmana iza Muska, što znači da se može više posvetiti Tesli i ostalim kompanijama kojima upravlja.

Izvor: Business Insider