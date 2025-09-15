Je li saga o TikToku napokon pred završetkom? Ako je vjerovati zagonetnoj objavi američkog predsjednika Donalda Trumpa na Truth Socialu, čini se kako je kraj na vidiku.

Veliki trgovinski sastanak u Europi između SAD-a i Kine je prošao veoma dobro! Uskoro će biti zaključen. Postignut je i dogovor oko "određene" kompanije koju mladi ljudi u našoj zemlji jako žele spasiti. Bit će veoma sretni! Razgovarat ću sa predsjednikom Xijem u petak. Odnos ostaje veoma snažan!!! Predsjednik DJT

Podsjetimo, nakon što je bivši predsjednik Joe Biden potpisao zakon kojim se TikToku zapravo zabranjuje djelovanje u SAD-u, aktualni predsjednik Donald Trump kupio je još vremena ovoj platformi i njenom vlasniku, kineskom ByteDanceu, potpisivanjem odgode primjene zakona. Nakon dvije odgode, posljednji rok za prodaju američke podružnice TikToka američkim investitorima ističe 17. rujna.

Ministar trgovine Howard Lutnick još je u srpnju upozorio da će TikTok postati nedostupan Amerikancima ako Kina ne prepusti SAD-u veću autonomiju nad popularnom aplikacijom. Takve "prijetnje" nisu se svidjele Pekingu, koji algoritam TikToka smatra kineskom tehnologijom koja se može prodavati samo uz blagoslov države.

Bit će zanimljivo vidjeti što će se dogoditi s TikTokom 17. rujna i hoće li Trump potpisati još jedno produljenje primjene odluke.

Podsjetimo, Trump je još u lipnju rekao kako ima "skupinu vrlo bogatih ljudi" koji su spremni preuzeti TikTok u SAD-u, ali nikad nije otkrio tko bi ti ljudi bili.

Već su se ranije, kao potencijalni kupci, spominjali Larry Ellison iz Oraclea sa skupinom investitora i Elon Musk iz Tesle, također s grupom investitora. No, do sad nije bilo nikakvih konkretnih dogovora.