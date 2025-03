Želi te milijarde dolara: Trump ponudio Kini smanjenje carina ako prodaju TikTok SAD-u

Američki predsjednik Donald Trump signalizirao je spremnost da smanji carine za Kinu kako bi olakšao prodaju TikToka od strane njegovog kineskog vlasnika, ByteDancea. TikTok mora prestati s poslovanjem u SAD-u do 5. travnja ili će se suočiti sa zabranom prema zakonu iz 2024. godine, koji navodi rizike za nacionalnu sigurnost.

AI kompanija želi kupiti američki odjel TikToka: Najavili su velike promjene za ovu platformu

Zakonodavci iz Washingtona strahuju da kontrola ByteDancea nad TikTokom kineskoj vladi daje pristup američkim korisničkim podacima i operacijama utjecaja. Trump je sugerirao da bi Kini mogao ponuditi trgovinske ustupke kako bi finalizirao dogovor. Možda ću im dati malo smanjenje carina ili nešto da to postignu, rekao je američki predsjednik, a prenosi agencija Reuters.

TikTok to još nije komentirao, piše nadalje Reuters, no američki potpredsjednik JD Vance očekuje da će dogovor o vlasništvu nad TikTokom biti postignut do navedenog roka kad bi eventualna zabrana trebala nastupiti.

Trump je prethodno podigao carine na sav kineski uvoz za 20% u veljači i ožujku. Prvog dana na dužnosti upozorio je na daljnja povećanja carina ako Kina ne bude surađivala s prodajom TikToka koju su odobrile SAD. Primarni izazov u finalizaciji dogovora bilo je osigurati odobrenje Pekinga da se odrekne kontrole nad imovinom koja se procjenjuje na desetke milijardi eura.

Sporazum o TikToku mogao bi biti dogovoren do 5. travnja?

Reuters je izvijestio da razgovori predvođeni Bijelom kućom napreduju prema planu prema kojem bi najveći nekineski investitori ByteDancea povećali svoje udjele i kupili TikTokove operacije u SAD-u. Aplikacija, koju koristi gotovo polovica Amerikanaca, nakratko je zatvorena u siječnju nakon što je američki Vrhovni sud potvrdio zabranu, ali je nastavila s radom kada je Trump odgodio provedbu do 5. travnja.

Bijela kuća i dalje je snažno uključena u pregovore, djelujući kao posrednik. U međuvremenu, zagovornici slobode govora tvrde da bi zabrana TikToka nezakonito ograničila američki pristup stranim medijima, potencijalno kršeći prava iz Prvog amandmana američkog ustava.