TikTok sprema novu aplikaciju: Žele li nastaviti koristiti ovu platformu, morat će ju preuzeti od rujna

Korisnici TikToka u SAD-u mogli bi se iznenaditi kad im postojeća aplikacija prestane funkcionirati, a na ekranu se pojavi informacija o novoj aplikaciji napravljenoj posebno za njih.

Naime, kako javlja The Information, TikTok radi na posebnoj verziji svoje aplikacije namijenjenoj korisnicima u SAD-u. To je posljedica američkog zakona prema kojem američka podružnica TikToka mora prijeći u američke ruke, a to bi se uskoro moglo dogoditi. Barem ako je vjerovati najavama predsjednika Donalda Trumpa.

Podsjetimo, on je izjavio kako ima grupu investitora koji su spremni kupiti TikTok, a prema njemu, pregovori s kineskom stranom (jer je za prodaju potrebno zeleno svjetlo kineske vlade), trebali bi početi ovog tjedna.

Prema The Informationovim izvorima, nova TikTokova aplikacija treba bi biti dostupna početkom rujna. Ako do tad bude provedena prodaja, korisnici će morati preuzeti novu aplikaciju žele li nastaviti koristiti ovu platformu. Stara (odnosno aktualna) aplikacija trebala bi biti funkcionalna do ožujka 2026. ako se nešto ne promijeni.

Podsjetimo, informacije o novoj verziji TikToka namijenjenoj američkim korisnicima, već su se pojavljivale u javnosti, no do sad nije bilo nikakvih konkretniiji informacija o njoj.

Izvor: The Information