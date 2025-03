AI kompanija želi kupiti američki odjel TikToka: Najavili su velike promjene za ovu platformu

Iako je TikTok nakon sredine siječnja trebao biti zabranjen u SAD-u, ova je društvena mreža i dalje dostupne korisnicima koji i dalje mogu objavljivati i pregledavati kratke videozapise na kineskoj platformi. Dok je i dalje sve isto, do promjena bi ipak trebalo doći, odnosno ako ByteDance želi da Amerikanci u budućnosti imaju pristup toj platformi, netko će morati preuzeti američki odjel TikToka.

Do sada su se spominjala različita poznata i manje poznata imena potencijalnih kupaca - od Elona Muska pa do MrBeasta, no TikTok je i dalje čvrsto u kineskim rukama.

To bi se uskoro moglo promijeniti, a jedan od potencijalnih kupaca jest i AI startup Perplexity. Oni su i ranije predlagali preuzimanje dijela vlasništva nad američkim odjelom TikToka (zanimljivo, prema tom planu američka vlada bi posjedovala 50 posto udjela, no ne bi imala utjecaj na svakodnevne operacije tvrtke) te su sada ponovno izrazili istu želju za akvizicijom kineske platforme, odnosno dijela koji se odnosi na SAD.

Iz Perplexityja tako kažu da su spremni na uvođenje značajnih promjena u aplikaciji, uključujući ponovnu izgradnju algoritma, prebacivanje sustava preporuka na model otvorenog koda te dodavanje tzv. community notesa po uzoru na druge društvene mreže, što znači da će sami korisnici mreže moći dodavati kontekst, odnosno pojašnjenje nekim objavama. Takav način neovisne provjere uveo je Musk na svojoj platformi X, a isto je najavio i Zuckerberg za Facebook i Instagram.

A novac?

Iz ove tvrtke upozoravaju da bi preuzimanje od strane investitora, uključujući konzorcij u kojem sudjeluje i MrBeast, moglo rezultirati zadržavanjem kontrole nad TikTokovim algoritmom. S druge strane, ako bi vlasništvo preuzeo neki od konkurentskih kompanija, to bi moglo dovesti do potpunog monopola na tržištu platformi za kratke videozapise.

Ako se sadržaj oslobodi takvih globalni monopolista, kao i manipulacija stranih vlada, od toga će cijelo društvo imati veliku korist, tvrde iz Perplexityja. Upravo zato smatraju da bi oni trebali preuzeti TikTok jer su u jedinstvenoj poziciji da izgrade algoritam TikToka od nule, kombinacijom svoje neovisne tehnologije i naprednih mogućnosti. Algoritam bi izgradili u američkim podatkovnim centrima i uz američki nadzor.

Prema nekim procjenama, vrijednost američkog odjela TikToka iznosi oko 50 milijardi dolara, dok je vrijednost Perplexitya puno manja te je ona procijenjena na 18 milijardi dolara pa se postavlja pitanje odakle im novac za preuzimanje.

Izvor: Tech Spot