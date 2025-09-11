Istraživanje površine Marsa u potrazi za tragovima vode ili ikakvog života, traje već godinama. I dok je NASA-in rover Perseverance već prikupio cijeli niz uzoraka, koji tek trebaju stići na analizu na Zemlju, neka su otkrića već oduševila znanstvenu javnost.

Posljednje u nizu, koje je objavila NASA, pokazuje da je Perseverance tijekom svog istraživanja, iz suhog korita drevne rijeke u krateru Jezero pronašao nešto što bi moglo ukazivati na postojanje drevnog mikrobnog života. Uzorak, nazvan "Sapphire Canyon", uzet je prošle godine sa stijene nazvane "Cheyava Falls" i sadrži potencijalne biopotpise, prema radu objavljenom u časopisu Nature.

Kako pojašnjavaju iz NASA-e, potencijalni biopotpis u ovom je slučaju tvar ili struktura koja bi mogla imati biološko podrijetlo, ali zahtijeva više podataka ili daljnja istraživanja prije nego što se može donijeti zaključak o odsutnosti ili prisutnosti života.

Ovo otkriće misije Perseverance najbliže je što smo ikada bili otkriću života na Marsu. Identifikacija potencijalnog biološkog potpisa na Crvenom planetu revolucionarno je otkriće koje će unaprijediti naše razumijevanje Marsa, rekao je vršitelj dužnosti administratora NASA-e Sean Duffy.

Otkriće u dolini Neretve

Za nas u Hrvatskoj posebno zanimljivo mjesto na kojem su uzorci prikupljeni. Naime, rover Perseverance je naišao na stijene Cheyava Falls u srpnju 2024. godine, tijekom istraživanja formacije "Bright Angel" koji se nalaze na sjevernom i južnom rubu doline Neretva Vallis, drevne riječne doline širine otprilike 400 metara koju je davno izdubila voda koja je jurila u krater Jezero.

Ovo otkriće izravan je rezultat NASA-inih napora da strateški planira, razvija i izvršava misiju koja može pružiti upravo ovu vrstu znanosti - identifikaciju potencijalnog biološkog potpisa na Marsu, rekao je Nicky Fox, pomoćnik administratora u Upravi za znanstvene misije u sjedištu NASA-e u Washingtonu. Objavom ovog recenziranog rezultata, NASA ove podatke stavlja na raspolaganje široj znanstvenoj zajednici za daljnja istraživanja kako bi se potvrdio ili opovrgnuo njihov biološki potencijal.

Znanstveni instrumenti rovera otkrili su da se prikupljene sedimentne stijene sastoje od gline i mulja, koji su na Zemlji izvrsni čuvari prošlog mikrobnog života. Također su bogate organskim ugljikom, sumporom, oksidiranim željezom (hrđom) i fosforom.

Kombinacija kemijskih spojeva koje smo pronašli u formaciji Bright Angel mogla bi biti bogat izvor energije za mikrobne metabolizme, istaknuo je Joel Hurowitz sa Sveučilišta Stony Brook u New Yorku i glavni autor rada. Ali samo zato što smo vidjeli sve ove uvjerljive kemijske potpise u podacima nije značilo da imamo potencijalni biopotpis. Morali smo analizirati što bi ti podaci mogli značiti.

Kako su pojasnili znanstvenici, uzorci su uzeti putem Perseveranceovih instrumenata PIXL (Planetarni instrument za rendgensku litokemiju) i SHERLOC (Skeniranje nastanjivih okoliša Ramanom i luminiscencijom za organske tvari i kemikalije) nakon što su na stijeni uočene mrlje, za koje su znanstvenici posumnjali da bi mogle nastati djelovanjem mikroba.

Otkriće na iznenađujućem mjestu

Analizom slika visoke rezolucije, pronađen je izrazit uzorak minerala raspoređenih u reakcijske fronte (točke kontakta gdje se odvijaju kemijske i fizičke reakcije) koje je tim nazvao "leopardovim pjegama". Mjesta su nosila potpis dvaju minerala bogatih željezom: vivianita (hidratiziranog željeznog fosfata) i greigita (željezovog sulfida). Vivianit se često nalazi na Zemlji u sedimentima, tresetištima i oko raspadajuće organske tvari. Slično tome, određeni oblici mikrobnog života na Zemlji mogu proizvesti greigit.

Kombinacija ovih minerala, koji su, nagađaju znanstvenici, mogli nastati reakcijama prijenosa elektrona između sedimenta i organske tvari, potencijalni je otisak prsta mikrobnog života. Minerali se također mogu generirati abiotički ili bez prisutnosti života. Stoga postoje načini da se proizvedu bez bioloških reakcija, uključujući dugotrajne visoke temperature, kisele uvjete i vezanje organskim spojevima. Međutim, stijene u Bright Angelu ne pokazuju dokaze da su bile izložene visokim temperaturama ili kiselim uvjetima, a nije poznato jesu li prisutni organski spojevi mogli katalizirati reakciju na niskim temperaturama.

Otkriće je bilo posebno iznenađujuće jer uključuje neke od najmlađih sedimentnih stijena koje je misija istraživala. Do sad su znanstvenici smatrali da bi znakovi drevnog života mogli biti pronađeni samo u starijim stijenama. No, ovo otkriće sugerira da je Mars mogao biti nastanjiv dulje vrijeme ili kasnije u povijesti planeta nego što se prije mislilo, te da starije stijene također mogu sadržavati znakove života koje je jednostavno teže otkriti.

Astrobiološke tvrdnje, posebno one povezane s potencijalnim otkrićem prošlog izvanzemaljskog života, zahtijevaju izvanredne dokaze, rekla je Katie Stack Morgan, znanstvenica projekta Perseverance u NASA-inom Laboratoriju za mlazni pogon u Južnoj Kaliforniji. Objavljivanje tako značajnog otkrića kao što je potencijalni biološki potpis na Marsu u recenziranoj publikaciji ključan je korak u znanstvenom procesu jer osigurava rigoroznost, valjanost i značaj naših rezultata. I premda su abiotička objašnjenja za ono što vidimo na Bright Angelu manje vjerojatna s obzirom na nalaze rada, ne možemo ih isključiti.

Sad je na NASA-i da pronađe čvrste dokaze, a to bismo mogli dobiti kad se prikupljeni uzorci vrate na Zemlju. Do tad ostatak znanstvene zajednice može proučavati prikupljene podatke i potencijalno potvrditi zaključak NASA-inih znanstvenika.