Lockheed Martin ima novi plan - preoblikovati svoj borbeni avion F-35 pete generacije, u takozvanu 5+ generaciju. Riječ je o konceptu koji spaja postojeći dizajn F-35 s naprednim značajkama preuzetim iz neuspješnog natječaja za nadolazeći američki borbeni zrakoplov šeste generacije F-47, kojeg Lockheed Martin nije uspio dobiti.

Na konferenciji Morgan Stanley Laguna, direktor tvrtke, Jim Taiclet, otkrio je da postoji vrlo aktivna suradnja na izuzetno visokoj razini s Ministarstvom obrane, u vezi navedene ideje. Očekujem da će to uskoro biti odneseno u Bijelu kuću, nadam se, kako bi se razmotrila ova vrsta koncepta, dodao je Taiclet, a prenosi Business Insider.

Iako ugovor još nije potpisan, Taiclet je naglasio da bi modernizirani F-35, prema sadašnjem planu Pentagona, mogao dosegnuti gotovo razinu šeste generacije. Lockheed Martin je naveo da bi tehnologija mogla uključivati nove premaze za nevidljivost, poboljšano naoružanje i napredniji pogonski motor.

Trošak i strateška vrijednost

Taiclet je tvrdio da prijedlog tvrtke nudi novu vrijednost.

Imamo priliku učiniti nešto vrlo vrijedno za zemlju s obzirom na njezin rastući, ali u konačnici ograničen obrambeni proračun, istaknuo je. Prema njegovim riječima, obnovljeni F-35 mogao bi pružiti oko 80 posto sposobnosti nadolazećeg F-47 za upola nižu cijenu.

Dionice Lockheeda pale su nakon gubitka natječaja za F-47 u ožujku 2025. godine, ali su se od tada oporavile za otprilike 8 posto. Taiclet je sugerirao da bi niži trošak modela pete generacije plus mogao dovesti u pitanje i opravdanost Boeingova programa F-47.

Nadogradnja, ali samo za američke F-35 zrakoplove?

Taiclet je predvidio da bi SAD mogao u budućnosti imati oko 1000 do 1500 F-35 sposobnih za nadogradnju na 5+ generaciju, budući da su dvije trećine od 2300 naručenih zrakoplova namijenjene američkim snagama i mogle bi se nadograditi.

Dodao je da razgovori s Washingtonom dosežu sve do Bijele kuće.

Mi smo usred toga s njima, i oni nas čuju. Dobivamo povratne informacije i to je prilično aktivno, pojasnio je Taiclet.

Različite vizije

Predsjednik Donald Trump u svibnju je izrazio zanimanje za unaprijeđeni F-35, ali ga je opisao kao zrakoplov s dva motora. No, to je ideja koju je bivši pilot američkog ratnog zrakoplovstva, uključen u program F-35, opisao kao projekt koji bi zapravo zahtijevao potpuno novi avion, s desetljećima rada i ogromnim troškovima.

U međuvremenu, načelnik stožera američkog ratnog zrakoplovstva izjavio je da bi Boeingov F-47 mogao postati operativan do 2029. godine.

Podsjetimo, F-35 je u službi američke vojske još od 2015. godine.