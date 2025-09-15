Cybertruck je trebao biti šlag na tortu Tesline dominacije na tržištu električnih vozila, a interes za ovim pickupom na struju nakon što je predstavljen bio je nevjerojatan. Prema Teslinim tadašnjim informacijama, više od milijun ljudi rezerviralo je ovo robusno vozilo te je Musk planirao proizvodne kapacitete od čak 250 tisuća komada, a vjerovao je kako se ti kapaciteti s vremenom mogu povećati na čak pola milijuna. Kako je sada jasno, za tako nešto nema nikakve potrebe jer njegova prodaja trenutačno iznosi oko - 20 tisuća komada godišnje.

Stvari za ovaj pickup nisu krenule dobro od starta nakon što je tijekom predstavljanja razbijen “neuništivi” prozor Cybertrucka. Nakon toga uslijedila su kašnjenja i probijanje rokova za početak prodaje, a kada se ovaj električni pickup pojavio na tržištu, nije imao sve najavljene opcije, dok je njegova cijena bila veća od očekivane, objasnili su na Electreku neke od razloga debakla.

Manja cijena, ali nema potražnje

Kako bi barem malo ublažili situaciju i poboljšali prodaju, Tesla je u travnju na američkom tržištu predstavila jeftiniji model Cybertrucka. Model Cybertruck RWD s pogonom samo na stražnje kotače predstavljen je po cijeni od 70 tisuća dolara, što je 10 tisuća dolara povoljnije u odnosu na model na sva 4 kotača te ima 40-ak kilometara bolji doseg.

Osim promjene u pogonu, s jeftinijim modelom Tesla je napravila i neke druge kompromise pa tako taj model ima manju vučnu snagu i manju nosivost. Iako je riječ o najjeftinijoj verziji Cybertrucka, ta je cifra i dalje daleko od one o kojoj se govorilo kada je Musk prvi put predstavio ovaj pickup. Tada se spominjala cifra od oko 40 tisuća dolara i nema sumnje kako bi Cybertruck takve cijene zaista bio itekako popularan.

Sniženje od 10 tisuća dolara čini se da nije privuklo veći broj kupaca kako su se to u Tesli nadali tako da je nedavno ova verzija automobila povučena s Teslinih stranica u SAD-u. Iako službenih objašnjena zašto su se odlučili na ovaj potez nema, mediji nagađaju kako je razlog jednostavan - slaba prodaja. Na američkom tržištu tako je sada dostupna samo osnovna verzija (80 tisuća dolara) i Cyberbeast model vrhunskih performansi, ali i cijene od skoro 120 tisuća dolara.

Izvor: Engadget