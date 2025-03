Dlanovna verzija Xboxa stiže već ove godine

Na tržištu dlanovnih konzola prilična je gužva, a tu bi konkurenciju uskoro dodatno mogao zaoštriti i prvi dlanovni model Xboxa. Iz Microsofta su i ranije dali do znanja kako im je ovo tržište zanimljivo, a čini se kako su sada krenuli s riječi na djela. No za razliku od klasičnih modela Xboxa, američka kompanija će primijeniti drugačiju strategiju te će dlanovnu konzolu razviti uz pomoć partnerske kompanije.

O kojoj je kompaniji riječ, još nije poznato. Svoje konzole do sada su već predstavile kompanije poput Acera, Lenova, Razera, Asusa, Logitecha i drugih, no Microsoft bi mogao postići dogovor i s nekom drugom kompanijom. O kome je riječ mogli bi saznati prilično brzo jer su u novom izvještaju Windows Centrala spominje kako prvi dlanovni Xbox možemo očekivati već ove godine. To je pragu prijašnjih izjava Microsoftova potpredsjednika Xboxa Jasona Ronalda koji je nedavno najavio kako će se igraće iskustvo dlanovnih konzola na Windowsima uskoro promijeniti. To uskoro će, dakle, biti već ove godine.

U prodaji do kraja godine

Dok bi Microsoft ovu konzolu mogu predstaviti već do ljeta, ona bi se u prodaji trebala pojaviti do kraja godine, a mediji predviđaju kako bi to moglo biti tijekom listopada, taman prije šoping sezone uoči blagdana.

Ovaj se uređaj trenutačno razvija pod kodnim imenom Keenan i bit će više fokusiran na PC-je, s Windowsima i Microsoftovim digitalnim platformama poput Microsoft Storea i PC Game Passa. Trebao bi imate neke opcije s Windowsa 11 poput Xbox Game Bara koji prati hardverske performanse tijekom igranja te podršku za Xbox Cloud Gaming i Xbox Play Anywhere.

Što se samog hardvera tiče, nagađa se kako bi mogao biti sličan onome na posljednjim modelima prijenosnih konzola poput Lenovova Legiona GO S, Asusova ROG Ally X-a i sličnih uređaja. Svi oni koriste AMD-ove procesore i grafiku te imaju između 16GB i 32GB RAM-a. Bit će zanimljivo vidjeti i koliki će biti prostor za pohranu podataka, a mnogima će vjerojatno najzanimljivija biti informacija o - cijeni.

Još je prerano govoriti koliko će stajati, no mediji nagađaju kako bi ta cifra mogla iznositi 500 ili više dolara. Na Cnetu tako napominju kako dlanovne konzole cijene više od 500 dolara obično imaju OLED ekrane veće od 8 inča te 1TB prostora za pohranu podataka.

Što se nove generacije klasičnog Xboxa tiče, ona bi se na tržištu mogla pojaviti za dvije godine, zajedno s “pravim” dlanovnim Xboxom kojeg bi Microsoft mogao napraviti bez pomoći partnera trećih strana. Takva bi dlanovna konzola mogla imati slabiji hardver, kao Xbox Series S, dok će klasična konzola imati snažniji hardver poput modela Series X.