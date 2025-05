Nintendo uveo stroža pravila: Možemo vaš Switch učiniti neupotrebljivim, ako vas uhvatimo

Računalne tvrtke, pogotovo one koje se bave proizvodnjom videoigara, često se susreću s problemom neovlaštenog korištenja odnosno piratstva. Neke tvrtke korisnike za koje utvrde da koriste piratski softver ili videoigre, podižu tužbe, druge ih jednostavno blokiraju.

No, u Nintendu su otišli korak dalje kako bi se osigurali da se na njihovoj konzoli Switch igraju samo legitimno pribavljene igre.

Nintendo je tako ažurirao svoje uvjete korištenja i u njih unio dodatak prema kojem upozoravaju igrače da mogu blokirati njihovu konzolu, ako otkriju da je na njoj instalirana piratska videoigra ili da je hakirana.

Prihvaćate da, ako se ne pridržavate gore navedenih ograničenja, Nintendo može trajno ili djelomično učiniti Usluge Nintendo računa i/ili primjenjivi Nintendo uređaj neupotrebljivima, stoji u ažuriranim uvjetima.

Da je Nintendo promijenio pravila prvi je uočio GameFile, primijetivši kako je ovo prvo ažuriranje Nintendovih uvjeta korištenja od 2021. godine. U ranijoj verziji korisnicima je samo istaknuto kako "nije dopušteno" prilagođavanje ili mijenjanje njihovih korisničkih računa.

Također se proširuje definicija onoga što u Nintendu smatraju "zabranjenim aktivnostima". Tako se time sad smatraju "svi napori da se zaobiđu, modificiraju, dešifriraju, ometaju, manipuliraju ili na bilo koji rugi način zaobiđu funkcije ili zaštite Nintendo Account Servicesa. Bilo kakav takav potez smatrat će se kršenjem uvjeta korištenja.

A kako će u Nintendu otkriti da je netko prekršio pravila? I to su jasno napisali, ali u politici o privatnosti. Tako navode da u slučaju da korisnik tijekom korištenja računa ili uređaja dobije obavijest o greški, Nintendo će prikupiti informacije o njoj, vrijeme kad se dogodila, o aplikaciji ili značajci koja je korištena u to vrijeme, stanju aplikacije i svim komunikacijama ili sadržaju koji je korišten u trenutku kad je do greške došlo.

Otišli su i korak dalje te su naveli kako uz pristana korisnika "možemo pratiti i snimati vaše video i audio interakcije s drugim korisnicima". Kako je Nintendo najavio pokretanje nove značajke Game Chata za Switch 2, video poziva tijekom igranja, jasno je da su ove promjene iskoristile tu mogućnost i za "praćenje" korisnikovih aktivnosti.

Zanimljiv je trenutak u kojem je Nintendo odlučio promijeniti uvjete. Naime, početkom lipnja bit će lansirana nova Switch konzola koja bi trebala imati znatno bolje performanse u odnosu na trenutnu i koja će se više oslanjati na digitalne verzije igara.

S obzirom na to da je Nintendo već ranije "pokazao zube" u borbi protiv piratskih igara i emulatora koji su dostupni na internetu, čini se da su se sad odlučili dodatno zaštititi.