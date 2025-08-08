Kinezi su sada još bliži velikom cilju: Slanju astronauta na Mjesec do 2030.

Nemaju samo Amerikanci planove o skorašnjem osvajanju Mjeseca. Da je sve prošlo po prvotnim planovima, američki astronauti još su prošle godine trebali ponovno šetati po našem satelitu, no jasno je kako se takve kompleksne misije lako mogu zakomplicirati i odgoditi za više godina. Zato je pitanje kada možemo očekivati realizaciju misije Artemis, a prije Amerikanaca, Mjesec će pokušati osvojiti - Kinezi.

Iako još nema nekog konkretnog datuma kada namjeravaju postaviti svoju crvenu zastavu na prašnjavo mjesečevo tlo, no plan je da to bude prije 2030. godine.

Testiran Lanyue

A ovog tjedna napravili su veliki korak prema ostvarivanju tog plana. U pokrajini Hebei uspješno su testirali lender nazvan Lanyue koji bi jednom trebao astronaute iz mjesečeve orbite prebaciti na Mjesec te ih vratiti nazad na letjelicu s kojom su došli, odnosno s kojom se trebaju vratiti na Zemlju. Površina na koju je lender sletio imala je poseban premaz koji je oponašao refleksivnost lunarnog tla te je bila prekrivena stijenama i kraterima.

Test je uključio procjenu performansi modula u različitim scenarijima kakve bi astronaute mogli dočekati na Mjesecu prilikom slijetanja i polijetanja. Na lenderu su uspješno upaljeni motori, oponašajući njegovo slijetanje na Mjesec, kao i naknadno polijetanje.

Prema kineskoj svemirskoj agenciji (CMSA), to je prvi uspješan test letjelice koja bi trebala prevoziti ljudsku posadu, a koja je napravljena za slijetanje na neko drugo svemirsko tijelo. Naravno, prvi uspješan test koji je proveden u Kini.

Sigurnost na prvom mjestu

Sam lender dizajniran je za prijevoz dva astronauta, kao i posebnog lunarnog rovera te znanstvenih instrumenata. Najveći fokus pri njegovom razvoju stavljen je na sigurnost. Prema riječima Huanga Zhena iz Kineske korporacije za zrakoplovnu znanost i tehnologiju (CASC), lender ima više motora koji su postavljeni u redundantnoj konfiguraciji kako bi se međusobno podržavali. U slučaju kvara bilo kojeg pojedinačnog motora, preostali motori mogu sigurno vratiti astronaute u lunarnu orbitu, omogućujući im povratak kući na Zemlju, objasnio je.

Govoreći o lenderu, naročito je pohvalio njegove mogućnosti ugodnog slijetanja na površinu Mjeseca, kao i njegov dizajn te konstrukciju koja mora biti izdržljiva, ali i iznimno lagana: Upotrijebili smo svaku moguću metodu kako bi smanjili težinu te smo postigli najsloženiji i najsofisticiraniji dizajn s najmanjom težinom pri lansiranju, rekao je državnu televiziju Huang.

