Korisnici koji su pokušali jučer ujutro pristupiti uslugama na nekoj od brojnih popularnih platformi (od Amazona do Snapchata i Zooma), vjerojatno to nisu mogli napraviti ili su imali velikih poteškoća.

Problem nije bio hakerski napad ili poteškoće s njihovim računima, već prekid rada Amazon Web Servicesa, pružatelja usluga u oblaku.

Iako je situacija nakon nekoliko sati normalizirana i korisnici su ponovno mogli koristiti omiljene platforme, pokazuje koliko je internet zapravo postao krhak.

Došlo je do ogromne centralizacije u pogledu naše ovisnosti o malom broju pružatelja usluga u oblaku, pojašnjava profesor David Choffnes, direktor Instituta za kibernetičku sigurnost i privatnost na Sveučilištu Northeastern.

Kad oni padnu, pada i mnogo toga o čemu ovisimo, dodaje prof. Choffnes.

U slučaju AWS-a, iz Amazona su objavili kako je problem bio u sustavu domenskih imena (DNS) koji utječe na jednu od njihovih najvećih baza podataka, DynamoDB.

Profesor Choffnes pojašnjava kako je DNS ono što prevodi ljudima čitljiva imena (poput zimo.hr, op.ur.) u imena koja računala koriste za međusobno oslovljavanje na internetu (brojčane adrese, IP adrese).

DNS je zapravo velika tablica imena i odgovarajućih IP adresa, poput telefonskog imenika. Kad jedno računalo želi kontaktirati drugo, uspoređuje adresu koju korisnik upisuje s IP adresom i šalje upit na tu adresu.

U ovom konkretnom slučaju, vjerojatno je već ranije došlo do greške u unosu podataka o DynamoDB usluzi, a sad je došlo do problema s kontaktiranjem te usluge.

Rješavanje takvog problema, pojašnjava prof. Choffness, može biti izuzetno komplicirano, s obzirom na broj različitih internetskih usluga koje su se oslanjale na tu bazu podataka.

Dovoljno je spomenuti kako je servis koji prati prekide u radu internetskih stranica i platformi, DownDetector, samo u jednom danu primio više od 6,5 milijuna prijava o nedostupnosti neke usluge.

Prof. Choffness ističe kako će za potpuno rješavanje problema biti potrebno neko vrijeme, jer se sad problem, poput domino efekta, prelijeva iz jednog sustava u drugi.

Možete riješiti problem. Možete vratiti mapiranje u DNS i sada računala, kada traže DynamoDB, mogu shvatiti s kojim se internetom trebaju komunicirati. ... Ali mnogi od tih sustava su se možda srušili. Možda su ušli u neko stanje pogreške. I možda će ih trebati ponovno pokrenuti, pojašnjava.

Kad bi se stvari mogle u potpunosti vratiti u "normalu", teško je reći. Ali će sigurno trebati neko vrijeme da se svi sustavi provjere i ponovno poslože. Do tad je moguće da će i dalje dolaziti do povremenih poteškoća u radu nekih servisa, platformi ili aplikacija.

Izvor: Sveučilište Northeastern