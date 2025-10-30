Apple je 2017., za desetu godišnjicu iPhonea, predstavio potpuno novi model iPhone X. Ovaj telefon imao je minimalne rubove oko ekrana, FaceID te hardverski urez na ekranu u koji su smješteni kamera i senzori.

Za dvije godine navršit će se čak 20 godina od trenutka kada je Steve Jobs predstavio Appleov uređaj koji je promijenio tržište pametnih telefona, a u Appleu tu godišnjicu ponovno žele obilježiti posebnim i drukčijim telefonom.

Najvažnije promjene vezane uz ekran

O promjenama i novitetima koje pripremaju za taj model glasine kruže već neko vrijeme, a na na Mac Rumorsu objavili su što sve, na temelju tih neslužbenih informacija, možemo očekivati od tog uređaja.

Najvažnija promjena odnosi se na dizajn ekrana. Već smo ranije pisali o ekranu koji bi mogao izgledati poput vodopada, odnosno bio bi zakrivljen sa svih strana tako da bi ekran zauzeo cijelu prednju površinu, bez klasičnih rubova, a telefon neće imati niti izreze na ekranu. Takav dizajn sa zakrivljenim ekranom mogao bi biti nezgodan za korištenje maskica jer bi takve maskice mogle prekrivati i te zakrivljene rubove ekrana pa u Appleu žele napraviti što otpornije kućište kako bi se uređaji mogli koristiti i bez zaštitnih maskica.

A kako bi ekran trebao biti napravljen bez nekakvih ureza, to znači da na njemu možda neće biti klasičnog izreza za prednju kameru. Umjesto toga, iPhone koji će Apple predstaviti 2027. trebao bi imati kameru smještenu - ispod ekrana. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Apple u tom uspjeti jer se tako nešto pokazalo prilično izazovnim, a kvaliteta snimljenih fotografija na takvim kamerama puno je lošija u odnosu na klasične kamere za selfije.

Ako u tome ne uspiju, onda ipak možemo očekivati rupicu u ekranu za kameru, a postoji mogućnost da zbog toga čak i odustanu od FaceID-a, no čini se kako niti u Appleu još ne znaju u kojem će smjeru ići razvoj ekrana, odnosno kakvu će kameru i senzore imati taj model.

Velika očekivanja i od kamera

Još jedan novitet odnosi se na poboljšanja oko OLED ekrana. Taj bi ekran trebao biti tanji i svjetliji, a navodno će trošiti i manje energije, što bi se trebalo pozitivno odraziti na trajanje baterije. Apple, naravno, za taj model planira i još bolje kamere pa se tako spominje prilagođeni HDR senzor za bolji dinamički raspon za Fusion kameru, kao i promjenjivi otvor blende, što bi trebalo rezultirati kvalitetnijim fotografijama. Na stranici Mac Rumorsu spominju i druga poboljšanja zahvaljujući kojima bi se kamera ovog uređaja mogla usporediti s vrhunskom kinematografskom kamerom.

Od ostalih zanimljivosti, ovaj bi telefon trebao imati i Appleov modem koji bi za dvije godine mogao biti bolji od Qualcommovih modema koji se trenutačno koriste u većini Appleovih telefona. Takvi bi modeli trebali biti brži i štedljiviji, što bi se također trebalo pozitivno odraziti na trajanje baterije.

Velika poboljšanja očekujemo i od nadolazeće generacije čipova iz A serije koji će biti manji, brži i učinkovitiji.

Kada se ovaj telefon pojavi na tržištu, što se očekuje u rujnu 2027. Apple će uz njega predstaviti i klasične modele iPhonea, a iako bi se po redoslijedu tada trebali pojaviti modeli iz serije iPhone 19, tu bi brojku mogli preskočiti i predstaviti generaciju iPhone 20. Što se spomenutog modela tiče, za sada se spominje kao iPhone XX, no kako su do njegova predstavljanja ostale skoro 2 godine, možemo očekivati kako bi do tada ekipa iz Applea mogla smiriti i neko drugo, možda zanimljivije ime.