Brojni AI stručnjaci često govore kako umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude, no da bi ih zato mogli zamijeniti zaposlenici koji će znati koristiti tu tehnologiju. Dakle, jasno je što bi trebali raditi kako bi se pripremili za ono što nam donosi budućnost rada - učiti umjetnu inteligenciju i alate bazirane na toj tehnologiji.

No hoće li to zaista spasiti ljude od otkaza, vrijeme će pokazati, no ono što je sigurno jest da će doći do radikalnih promjena i da će mnogi ostati bez posla te je jedino pitanje hoće li oni moći naći novo zaposlenje. Kako bi mogla izgledati ta budućnost rada tijekom gostovanja na podcastu “Possible” spomenuo je izvršni direktor LinekdIna Reid Hoffman.

Budućnost su mali timovi

Prema njemu, budućnost donosi vrijeme “malih timova”, odnosno odjeli u kojima će biti zaposlen mali broj ljudi, no zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, njihova bi se učinkovitost trebala povećati čak - 10 puta.

15 ljudi s AI-jem može konkurirati timu od 150 ljudi bez AI-a. Umjetna inteligencija fundamentalno mijenja što mali timovi mogu ostvariti, komentirao je. Objasnio je kako mali timovi imaju “jasniji zajednički kontekst”, što je nešto što velike organizacije ne mogu kopirati. A s umjetnom inteligencijom, ti su mali timovi sada dobili i moćan alat zahvaljujući kojem mogu biti puno učinkovitiji i produktivniji.

Govoreći o umjetnoj inteligenciji i njenom utjecaju na posao, Hoffman je objasnio kako AI startupovi rješavaju ili barem kako bi trebali rješavati probleme. Umjesto da određeni problem pokušaju riješiti traženjem postojećih AI alata, oni se trebaju upitati: Kako bi izgledalo savršeno rješenje za moju situaciju. A kada dobiju odgovor na to pitanje, onda sami naprave takvo rješenje.

Smanjuje se potreba za ljudima?

Tijekom razgovora s inženjerom Parthom Patilom, spomenuo je i konkretan primjer kako se AI može iskoristiti u praksi. Kombinirajući alate Codex i Claud Code Patil je izradio sustav za prijevod podcasta na francuski jezik, nakon čega su eksperimentirali s AI agentom kako bi taj francuski prijevod prilagodili da zvuči prirodnije i primjerenije lokalnoj publici. Codex čak nudi mogućnost prevođenja i na 68 drugih jezika, čime se potencijal primjene značajno proširio.

Hoffman je to naveo kao jedan od primjera kako uz pomoć AI-a nešto što je prije bilo iznimno zahtjevno, skupo ili čak neisplativo, postaje relativno jednostavno za razvoj prototipa i brzo testiranje. Dakle, za ono za što su prije trebale veliki timovi i veliki budžeti, umjetna inteligencija radikalno smanjuje prag. No u isto vrijeme, smanjuje i potrebu za - ljudima. Nadamo se kako to nije naznaka nekih masovnih otkaza u budućnosti jer postavlja se pitanje što će raditi ljudi za koje, zbog tehnologije, više neće biti radnog mjesta.

Izvor: Business Insider