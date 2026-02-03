Mlađim generacijama koje su odrasle uz internet, pametne telefone i servise poput Spotifyja i YouTubea zahvaljujući kojima im je sva glazba dostupna uvijek i na svim uređajima, uređaji poput iPoda i Walkmana vjerojatno izgledaju prilično smiješni. No u vrijeme kada su se pojavili, to su zaista bili revolucionarni uređaji koji su promijenili način uživanja u glazbi za milijune osoba.

Danas, kada se čini da svi žive u petoj brzini, a glazba se sluša uz konstantne i brojne distrakcije (mnogi uz slušanje glazbe surfaju internetom, objavljuju komentare na društvenim mrežama ili YouTubeu i slično), čini se kako je uživanje u samom slušanju pjesama puno manje. Neki taj problem pokušavaju riješiti old-school rješenjima pa je tako prodaja gramofonskih ploča u zadnje vrijeme u porastu, a Tony Fadell ima još jedno rješenje s kojim bi obožavatelji glazbe mogli ponovno više uživati u pjesmama.

Fadell je prilično poznata osoba u tehnološkom svijetu s početka ovog stoljeća jer je on - tvorac iPoda.

Otac iPoda

Tijekom nedavnog gostovanja na jednom podcastu, Fadell, poznat po nadimku “otac iPoda”, komentirao je kako bi Apple trebao ponovno vratiti iPod jer vjeruje da postoji tržište, odnosno veliki broj osoba koje bi željele uživati u glazbi bez svih ranije spomenutih distrakcija.

Mislim da postoje pametniji načini od stvaranja AirPoda koji ima ugrađen iPod u sebi. Pa mislim da bi trebali vratiti iPod, objasnio je. Spomenuo je dva razloga zbog kojih vjeruje kako bi to mogao biti dobar potez.

Prvi je - nostalgija. Tijekom dva desetljeća koliko je bio dostupan na tržištu, prodano je oko 450 milijuna komada ovog uređaja, a mnogima je iPod promijenio način na koji slušaju glazbu te su bili prilično vezani za taj gadget. “Dakle, iPod s nostalgične točke gledišta za sve one ljude koji kažu: 'Oh, sjećam se iPoda', ali više ne žele distrakcije“, objasnio je Fadell.

Drugi razlog odnosi se na čistije iskustvo uživanja u glazbi te bi takav uređaj na kojem bi imali pristup glazbenim servisima, dok surfanje mrežom i društvene mreže i komunikacijske platforme ne bi bile dostupne ili barem ne bi bile u prvom planu, ponovno mogao vratiti pozitivan osjećaj pri slušanju glazbe koji su možda s vremenom izgubili. Fadell kaže kako sve više ljudi želi pojednostaviti svoj odnos s tehnologijom, zbog čega i klasični mobiteli kakvi su se koristili prije 20-ak godina postaju sve popularniji.

Iako Fadell ima ideje o tome kako bi takav moderan iPod mogao izgledati i kakve bi sve opcije mogao imati, na podcastu je rekao kako ipak ne želi otkrivati sve svoje ideje - vjerojatno za slučaj da ga ekipa iz Applea zaista posluša i krene u razvoj tog novog-starog uređaja.

