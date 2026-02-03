Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u utorak je upozorio da laserski pokazivači i drugi laserski uređaji, iako se često prodaju kao igračke, mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito vid te je apelirao na odrasle da vlastitim ponašanjem pokažu djeci da laser nije igračka.tri vijesti o kojima se priča Nova vrsta obrane VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici Disrupcija tržišta? Panika zbog novog AI alata: Veliki pad cijene dionica poznatih kompanija
Naglasili su kako laser nije i ne smije se smatrati igračkom. Prema važećim propisima RH, uređaji koji emitiraju optičko zračenje, uključujući koherentno zračenje, kakvo proizvodi laser, podliježu pravilima o sigurnosti i zaštiti zdravlja.
Pozivaju se na Pravilnik objavljen u Narodnim novinama koji jasno uređuje mjere zaštite od optičkog zračenja, jer takvo zračenje može predstavljati rizik za zdravlje ljudi, osobito za oči i kožu. Uz navedeno, propisi o općoj sigurnosti proizvoda propisuju da se na tržište smiju stavljati isključivo sigurni proizvodi, odnosno proizvodi koji pri uobičajenoj ili razumno predvidivoj uporabi ne predstavljaju opasnost za zdravlje i sigurnost potrošača.
Usmjeravanje lasera u oči, prema licu, drugim osobama, životinjama, vozilima ili kroz prozore može dovesti do trajnih oštećenja vida i opasnih situacija s ozbiljnim posljedicama, upozorili su.
U priopćenju pozivaju javnost da obrati pozornost na predmete koje djeca donose u školu ili vrtić te da ne dopuštaju djeci korištenje laserskih uređaja. Također apeliraju na odrasle da svojim primjerom pokažu odgovorno ponašanje i da ne toleriraju korištenje lasera kao „igračke“ ili sredstva uznemiravanja drugih.
U slučaju sumnje na ozljedu laserskim uređajem, odmah potražite liječničku pomoć! Ovaj poziv na oprez temelji se na važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske čiji je cilj zaštita zdravlja djece i svih građana. Prevencija i odgovornost zajednička su obveza svih nas. Laser nije igračka. Zaštitimo zdravlje svakog pojedinca, zaključili su.