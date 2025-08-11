Koristite iPhone? Uskoro biste Appleovim telefonom mogli upravljati na potpuno drukčiji način

Iako su iz Applea ranije najavili veliku nadogradnju svoje glasovne asistentice Siri za ovo proljeće, taj su update ipak odgodili za sljedeću godinu. Njihov je potez pokazao koliko Apple zaostaje za konkurencijom kada je u pitanju umjetna inteligencija, a poznati analitičar John Gruber ranije je komentirao kako je to znak da je u jabuci nešto trulo. Naglasio je tada kako strahuje da bi u Appleu kulturu izvrsnosti i odgovornosti mogla zamijeniti kultura izlika i prosječnosti.

Iako se nalaze u situaciji u kojoj nikako ne žele biti (kasne s razvojem tehnologije budućnosti), ova tvrtka ima najveće stručnjake i znanje koji su garancija da bi se stvari u budućnosti mogle promijeniti. A prema analitičaru Marku Gurmanu, koji ima odlične veze unutar tvrtke, upravo to možemo očekivati sa Siri i umjetnom inteligencijom.

Prema njegovim informacijama, kompanija trenutačno testira nadograđenu verziju Sirija s aplikacijama trećih strana poput Ubera, Facebooka, WhatsAppa, YouTubea i drugih, kao i s nekim videoigrama. Jednom kada nadograđena Siri bude dostupna, korisnici će je moći iskoristiti za brojne opcije - tako će se korištenjem samo glasovnih naredbi moći pronaći neka fotografija na iPhoneu, urediti je i poslati. Među inim, Siri će se moći koristiti i za pisanje komentara na Instagramu, pretraživanje online trgovina, a na njima će se čak moći dodavati artikli u košaricu. Također, s novom Siri moći će se prijaviti na različite servise, bez da prstom dodirnete ekran.

Siri će upravljati aplikacijama slično kao i korisnici

Ukratko, Siri bi mogla upravljati vašim aplikacijama na isti način kao i vi - s preciznošću i unutar njihovih sučelja, objasnio je Gurman. Dakle, čini se kako budućnost nosi radikalnu promjenu u kojoj više s iPhoneom ne bi mogli upravljati samo dodirom, već bi brojnim opcijama mogli upravljati i glasom.

Prema ovom analitičaru, Apple namjerava uvesti određena ograničenja oko aplikacija unutar kojih bi se Siri mogla koristiti. Ta ograničenja namjeravaju uvesti za bankarske aplikacije, kao i aplikacije povezane sa zdravljem kako bi spriječili nekakve velike greške kakve su im se povremeno pojavile tijekom testiranja.

Pored spomenutih aplikacija trećih strana, Apple novu Siri testira i unutar svojih aplikacija, a kako je nedavno komentirao izvršni direktor tvrtke Tim Cook, do sada su ostvarili dobar napredak sa svojom glasovnom asistenticom. Tada je rekao kako njeno predstavljanje možemo očekivati tijekom sljedeće godine, no konkretnije detalje (hoće li to biti početkom, sredinom ili možda tek krajem 2026.) nije dao. Prema Gurmanu, Appleov plan je da se, na području SAD-a, nadograđena Siri pojavi tijekom proljeća 2026.

Kada jednom i postane dostupna, ne treba očekivati da će se pojaviti na svim tržištima u isto vrijeme te će postupno i s vremenom postati dostupna korisnicima izvan američkog tržišta.

Izvor: MacRumors