Sada je i službeno! Apple je objavio datum konferencije koju ljubitelji ove tvrtke svake godine očekuju s velikim nestrpljenjem. Riječ je o, naravno, konferenciji na kojoj se predstavlja nova generacija iPhonea i Apple Watcha, a uvijek postoji nada za “još jednu stvar” s kojom bi nas ovaj tehnološki div mogao iznenaditi.

Nove modele iPhonea Tim Cook i njegovi suradnici predstavit će 9. rujna, a najveća pažnja bit će usmjerena na jedan model. Nakon godina klasičnih nadogradnji u kojem se poboljšava hardver, no dizajn samih uređaja je manje-više isti, odnosno sličan, ova godina napokon donosi jednu veću promjenu.

Stiže Air

Model iPhone 17 Air, kako smo već više puta pisali, bit će najtanji iPhone u povijesti te u Appleu vjeruju kako bi mogao privući brojne korisnike koji traže nešto malo drukčije u odnosu na aktualne telefone. Također, model Air je prvi korak u trogodišnjoj evoluciju iPhonea, o kojoj je nedavno pisao poznati analitičar Mark Gurman, dok ostala dva koraka uključuju preklopni iPhone te telefon s ekranom poput vodopada.

S obzirom na to da je iPhone najpopularniji Appleov uređaj i najveći generator prihoda za kompaniju, jasno je zašto su i očekivanja od ove konferencije svake godine jako velika. Za investitore, konferencija i svi uređaji koje Apple predstavi najbolji su pokazatelj je li ova tvrtka i dalje dovoljno inovativna i može li predstaviti uređaje koji donose nešto novo i zanimljivo, što je posebno važno u ovom razdoblju umjetne inteligencije kada su promjene još brže i radikalnije.

AI sve važniji i za Apple

Prošle godine, Apple je veliki naglasak stavio na AI, no kompanija nije ispunila očekivanja te su najveće nadogradnje, one oko još naprednije Siri, prebacili za sljedeću godinu. Osim hardvera, jasno je kako i ove godine očekujemo najave vezane uz umjetnu inteligenciju i bit će zanimljivo vidjeti što planiraju napraviti u ovoj kompaniji.

Što se samih telefona tiče, model Air će zamijeniti aktualni model Plus tako da očekujemo klasični iPhone 17, model 17 Air te dva standardna telefona iz serije Pro. Dok je Air jedini koji donosi neke osjetnije novitete i promjene u odnosu na prethodnu generaciju - bit će tanak samo oko 5,5mm te će imati dijagonalu ekrana od 6,6 inča, ovaj telefon imat će i određene kompromise. Među inim, spominju se slabija baterija i samo jedna stražnja kamera.

Ostali modeli trebali bi imati iste dijagonale ekrana kao i serija iPhone 16, no naravno, očekujemo snažniji hardver, kvalitetnije kamere i druga poboljšanja.

Izvor: CNN