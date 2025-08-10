Stiže za mjesec dana: U Appleu imaju ogromna očekivanja od ovog telefona

Kako se bliži rujan, sve je veći broj glasina oko telefona koje za ovu godinu priprema Apple. Kao i godinama ranije, prva polovica rujna vrijeme je kada kompanija predstavlja svoje najjače adute na mobilnom tržištu, a osim pametnih telefona, predstavljaju i nove modele satova.

Ova se godina po tome ne bi trebala razlikovati od prošlih jer možemo očekivati novu generaciju Apple Watcha i četiri nova modela iPhonea, no zbog jedne stvari ljubitelji ove tvrtke ovog će rujna posebno pažljivo pratiti predstavljanje. Naime, napokon stiže malo drukčiji iPhone od kojeg Apple ima jako velika očekivanja te se nadaju velikoj potražnji.

Najtanji iPhone do sada

Riječ je o modelu iPhone 17 Air koji bi trebao biti najtanji telefon koji je Apple predstavio do sada. Dio tržišnih analitičara vjeruje kako će model Air označiti novi trend na mobilnom tržištu - trend tankih smartphonea poput Samsungova Galaxyja S25 Edge predstavljenog prije mjesec dana.

Iako ćemo tek za mjesec dana saznati sve detalje o Airu (glasine kažu da će to biti 9. rujna), već sada je poznato manje-više sve, odnosno barem većina opcija koje bi ovaj telefon trebao imati.

Evo što možemo očekivati:

Ultratanki dizajn. Upravo je to ono što bi trebalo obilježiti ovaj telefon koji bi, prema različitim dosadašnjim izvještajima ljudi upoznatih sa situacijom, trebao biti tanak samo 5,5 mm. Za usporedbu, dosadašnji najtanji iPhone bio je model iPhone 6 - koji je bio tanak 6,9 mm.

Novi ekran. Osim što će biti tanji od ostalih modela iPhonea, model Air razlikovat će se i po dijagonali ekrana te će ovo biti jedini Appleov telefon s dijagonalom ekrana od 6,6 inča. Također, od ove godine očekujemo kako će oba obična modela iPhonea (dakle, model 17 i 17 Air) imati Always On ekrane te frekvenciju osvježavanja od 120 Hz, što su do sada bile karakteristike samo skupljih Pro modela.

Samo jedna stražnja kamera

A19 Pro čip. Obični i Pro modeli, osim po ekranima, razlikuju se i po hardveru te Pro modeli dolaze s jačim čipovima. Prvotno se govorilo kako će iPhone 17 i 17 Air imati A19 čipove, a Pro modeli A19 Pro, no nove glasine govore kako bi i obični modeli mogli dobiti A19 Pro čipove (no s jednom grafičkom jezgrom koja će biti onemogućena), što znači da kupci i iPhonea 17 Air mogu očekivati vrhunski hardver.

Jedna stražnja kamera. Razvoj najtanjeg iPhone donosi velike izazove i određene kompromise. Vjerojatno najveći kompromis napravljen je po pitanju kamere te sa stražnje strane očekujemo jednu kameru rezolucije 48MP. Što se prednje kamere tiče, njena rezolucija trebala bi iznositi 24 MP, kao i svih modela iz nadolazeće generacije.

Appleov C1 modem. Ovaj uređaj trebao bi, baš kao i iPhone 16e, imati ugrađen Appleov mobilni modem u kojem je fokus na energetskoj učinkovitost, što bi se trebalo odraziti na manju potrošnju baterije. Kako će ovo biti tanak telefon s tankom baterijom, jasno je kako će u Appleu napraviti sve kako bi njeno trajanje bilo što duže. Navodno će samo ovaj model od sva četiri uređaja iz generacije iPhone 17 imati C1 modem.

Izvor: 9to5 Mac