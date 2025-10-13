Tesla je, čini se, korak bliže svom autonomnom taksi-servisu u kojem će ljude prevoziti njihovi automobili u kojima nema volana, niti papučica za gas i kočnicu. Cybercab je predstavljen krajem 2024. godine, a Muskov plan je da ova vozila u kojima ima mjesta samo za dvije osobe jednom prevoze ljude umjesto klasičnih taksija. Ova kompanija je već počela testirati svoj robotaksi servis u Austinu, no osim što se koristi prilagođena verzija Modela Y, u tim vozilima trenutačno sjede i ljudski vozači spremni na reakciju i preuzimanje kontrole za slučaj da tehnologija zakaže.

U budućnosti bi umjesto tih Modela Y, američkim cestama, odnosno samo na odabranim tržištima, mogli voziti Cybercabovi, no prije tog trenutka potrebni su brojni testovi koji će dokazati da je ova tehnologija sigurna, odnosno da Muskovi robotaksiji bez problema mogu dijeliti cestu s brojnim vozilima kojima upravljaju ljudi.

Cybercab na testnoj stazi

Iako iz Tesle u posljednje vrijeme nisu spominjali nikakve novitete oko Cybercaba, prošlog tjedna na testnoj stazi u njihovoj tvornici u Freemontu ovo je vozilo snimljeno u vožnji. Prema ranijim informacijama, početak proizvodnje planiran je za početak 2026. godine, no jasno je kako se ti planovi mogu promijeniti. Iako početak testiranja na stazi u Freemontu sugerira kako je lansiranje vozila blizu, na primjeru Cybertrucka možemo vidjeti kako se razvoj može značajno odužiti. Naime, Cybertruck je prvi put viđen na ovoj testnoj stazi u prosincu 2021. godine, no u prodaji se pojavio tek dvije godine poslije.

S druge strane, od pojavljivanja na testnoj traci do početka prodaje Modela Y prošlo je samo - mjesec dana.

Iako svi detalji o Cybercabu nisu objavljeni, poznato je kako će ovaj dvosjed imati manju bateriju (kapacitet manji od 50kW) uz doseg do 322 km, a zanimljivo je kako će se njegova baterija puniti bežično.

I dalje nije poznato kada će ovaj automobil početi s testnim vožnjama putnika na javnim cestama, niti kada bi mogao postati svakodnevni prizor na američkim cestama poput Waymovih robotaksija kojima računala godinama upravljaju bez nekih većih problema. S obzirom na to da je Tesla tek prije nekoliko mjeseci počela s testiranjem svojih autonomnih Modela Y, teško da je bi se Cybercabovi mogli ubrzo pojaviti na cestama.

Ovaj je automobil, tj. robotaksi servis od velike važnosti za Teslu te je Musk više puta rekao kako je autonomija, odnosno robotaksiji, zajedno s robotikom i njihovim robotom Optimus, ključ uspjeha ove kompanije u budućnosti na čijim bi krilima Tesla mogla doseći tržišnu vrijednost od više bilijuna dolara.

Izvor: EV Arena