Od 16. do 18. listopada 2025. godine, Zagreb će ponovno biti u znaku inovacija i kreativnosti. U prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice održat će se 23. međunarodna izložba inovacija ARCA 2025, događaj koji već više od dva desetljeća okuplja najbolje svjetske inovatore, istraživače i poduzetnike.

Ovogodišnja ARCA donosi bogat program i više od 300 inovacija i tehnoloških noviteta iz čak 30 zemalja svijeta. Na izložbi će sudjelovati pojedinačni inovatori, istraživački timovi, akademske institucije te tvrtke koje svojim projektima oblikuju budućnost.

Uz bogat izložbeni dio, posjetitelje očekuje i Međunarodni inovacijski forum, niz stručnih predavanja i radionica te sadržaji namijenjeni svim dobnim skupinama. Posebno zanimljive bit će teme poput “Važnosti intelektualnog vlasništva” u suradnji s Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo" te “Potpore, jamstva i zajmovi za poduzetnike”, koje će predstaviti HAMAG-BICRO. Za najmlađe su pripremljene STEM radionice koje djecu na zabavan način uvode u svijet znanosti i tehnologije.

Međunarodna platforma za povezivanje ideja

ARCA (Foto: ARCA)

ARCA nije samo izložba, nego i međunarodna platforma za povezivanje ideja, znanja i poslovnih prilika koja je tijekom godina prerasla je u jedan od najvažnijih događaja na području inovacija. Dodatno priznanje njezinoj važnosti stiže ove godine jer će Hrvatska biti domaćin Izborne skupštine Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora (IFIA).

Najbolje inovacije bit će nagrađene brončanim, srebrnim i zlatnim medaljama, posebnom nagradom Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) te prestižnim priznanjem GRAND PRIX ARCA.

Organizatori pozivaju sve učenike, studente, nastavnike, profesore, poduzetnike i zaljubljenike u nove tehnologije da posjete ARCA 2025 i iz prve ruke dožive snagu ljudske kreativnosti. Ulaz je besplatan, a detalji o programu i rasporedu dostupni su na službenoj stranici.