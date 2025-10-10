Europska komisija je u petak objavila da je počela provjeravati zaštitne mjere za maloljetnike na Snapchatu, YouTubeu, Apple App Storeu i Google Playu u okviru Akta o digitalnim uslugama (DSA).

Zajedno s nacionalnim vlastima u državama članicama danas procjenjujemo štite li mjere koje su platforme do sada poduzele doista djecu, izjavila je izvršna potpredsjednica Komisije Henna Virkkunen.

Komisija je zatražila od Snapchata, YouTubea, Applea i Googlea da joj dostave informacije o tome kako provjeravaju dob korisnika i kako sprječavaju maloljetnike da pristupaju nelegalnim proizvodima, poput droga, e-cigareta ili štetnom materijalu, poput sadržaja koji promiče poremećaje prehrane.

Od Snapchata se traži da dostave informacije kako sprječavaju djecu mlađu od 13 godina, što je dob koju je ta mobilna aplikacija sama odredila, da pristupe njihovim uslugama.

Od Apple App Storea i Google Play traže se informacije o tome kako upravljaju rizikom da korisnici, uključujući maloljetnike, mogu preuzeti ilegalne ili na drugi način štetne aplikacije, uključujući i one za kockanje i alate za stvaranje seksualiziranog sadržaja bez pristanka.

Od YouTubea se traže informacije o njihovu sustavu preporuka što gledati nakon što je prijavljeno širenje štetnog sadržaja među maloljetnicima.

Aktom o digitalnim uslugama reguliraju se internetski posrednici i platforme kao što su internetske platforme za trgovanje, društvene mreže, platforme za dijeljenje sadržaja, trgovine aplikacijama te platforme za putovanja i smještaj. Glavni cilj toga zakona je spriječiti nezakonite i štetne aktivnosti na internetu i širenje dezinformacija.