S lansiranjem ChatGPT-a počela je AI utrka između velikih tehnoloških kompanija u kojoj prednjače dvije države - SAD-a i Kina. Predsjednik Alibabe Joe Tsai nedavno je komentirao borbu između ovih velesila na polju umjetne inteligencije te je naglasio kako to nije utrka u kojoj se traži jedan pobjednik, već je to - maraton. Kada je u pitanju AI, ne postoji takva stvar poput pobjednika u toj utrci, komentirao je i objasnio na što misli.

Naime, nije važno tko će napraviti najveći ili najsnažniji model jer se danas takve stvari jako brzo mijenjaju, već je puno važnija implementacija i brže usvajanje te tehnologije. Kritizirao je SAD-a zbog velike potrošnje, samo kako bi napravili sve veće i snažnije modele, umjesto da se fokusiraju na ono što je puno važnije, barem prema Tsaiju. A to je - usvajanje i širenje umjetne inteligencije.

Primjena u stvarnom svijetu

Objasnio je i razliku između Kine i SAD-a. Dok je u Americi, dakle, fokus na što jačim i bržim modelima, u Kini su brojne kompanije prihvatile modele otvorenog koda i manje modele koji su optimizirani za primjenu u stvarnom svijetu, na telefonima i računalima.

Ray Wang iz kompanije Futurum Group još je ranije ove godine za Business Insider objasnio kako se Kina, umjesto borbe s najjačim igračima na ovom tržištu poput OpenAI-a, odlučila na integraciju AI-a u svakodnevnu tehnologiju i upravo bi se ta brza integracija mogla pokazati jednako ključnom, kao i kvaliteta modela za uspjeh na ovom tržištu.

Ne govorim da Kina tehnološki pobjeđuju u ratu modela. Ali po pitanju same primjene te konkretne koristi koju ljudi imaju od umjetne inteligencije, ostvarila je veliki napredak, prenijeli su na Business Insideru riječi predsjednika Alibabe.

A o kakvom velikom novcu, odnosno potrošnji američkih kompanija govori, najbolje možemo vidjeti na primjeru nedavne najave iz Mete. Ova tvrtka najavila je da će potrošiti čak 600 milijardi dolara na AI infrastrukturu, uključujući i velike podatkovne centre tijekom sljedećih nekoliko godina, dok su OpenAI i Oracle najavili ulaganje od pola milijarde dolara u projekt podatkovnog centra nazvanog Stargate. S druge strane, Kina je fokusirana na učinkovite AI modele koji su jeftiniji, lakši i jednostavniji za implementaciju, tvrdi Tsai.

Dovoljno je samo podsjetiti kakav je šok na globalnom tržištu izazvalo pojavljivanje DeepSeekova modela R1 koji se pokazao iznimno napredan, uz puno manje troškove u odnosu na konkurentske modele sa zapada.

