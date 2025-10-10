Objava novog javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u vrijednosti 21,2 milijuna eura, otvara novo poglavlje u razvoju e-mobilnosti pa bi se trenutni broj električnih vozila u Hrvatskoj do kraja iduće godine mogao udvostručiti, priopćili su u petak iz Udruge Strujni krug.

Iz udruge ističu kako, osim aktualnog natječaja koji vrijedi za obrte i pravne osobe, uskoro izlazi i natječaj usmjeren na taksi prijevoznike i dostavna vozila, vrijedan oko 45 milijuna eura. Procjenjuje se da bi se kroz te natječaje i redovne tržišne kupnje, ukupan broj električnih vozila u Hrvatskoj mogao značajno povećati.

Ključan trenutak

Ovo je ključan trenutak za e-mobilnost u Hrvatskoj, a broj električnih vozila na našim cestama mogao bi se udvostručiti do kraja iduće godine. Poticaji su snažan impuls, a naš je cilj da tranzicija prema zelenijem prometu bude jednostavna i dostupna svima, izjavio je predsjednik Udruge Strujni krug Hrvoje Prpić.

Aktualni poziv, objavljen prošlog tjedna, već sada donosi konkretne prilike za tvrtke i obrte koji planiraju elektrificirati svoj vozni park, kažu u Strujnom krugu.

Poticaji pokrivaju do 40 posto vrijednosti vozila, a po prijavitelju je moguće ostvariti potporu do 90.000 eura, odnosno do 10 vozila po tvrtki ili obrtu. Prijave se zaprimaju od 15. listopada, isključivo elektronički putem sustava eFZOEU.

Iz Strujnog kruga napominju kako, za razliku od prijašnjih godina, autokuće više ne podnose prijave u ime kupaca, već ovaj put kupci sami otvaraju račun, ispunjavaju prijave i prilažu dokumentaciju, što proces čini zahtjevnijim, ali i transparentnijim.

Kako bi svojim članovima olakšao prijavu, Strujni krug pripremio je detaljne upute, vodiče i podršku tijekom cijelog postupka.