Iz Ferrarija su napokon podijelili službene informacije o svom prvom električnom automobilu, a ovo je prva od tri najave koji planira talijanska kompanija prije početka prodaje novog vozila. Nakon općenitih informacija koje smo saznali danas, u prvom kvartalu sljedeće godine saznat ćemo više detalja i cijenu samog vozila, a u drugom kvartalu napokon će i prikazati sam automobil.

Ferrari Elettrica dolazi s 4 električna motora kombinirane snage veće od 1000 KS, a kako je objasnio glavni direktor za razvoj proizvoda Gianmaria Fulgenzi, iako se po snazi ne može mjeriti s najjačim električnim hiperautomobilima, postoji velika jedna velika razlika. Po njemu nije teško napraviti snažan električni motor, no dok su današnji električni hiperautomobili sposobni za iznimno brzu vožnju na ravnim stazama, oni jednostavno nisu dovoljno uvjerljivi strojevi za vožnju.

Brži od 300 km/h

Talijanska kompanija taj je problem riješila s četiri motora kojima je, putem sustava za upravljanje proklizavanjem i stabilnošću, moguće modulirati snagu kako bi se maksimiziralo prianjanje na svakoj pojedinačnoj gumi, objasnili su iz Ferrarija. Također, Elettrica može neovisno upravljati sa svakim stražnjim kotačem, što dodatno pomaže pri upravljanju, a ima i novi tip aktivnog ovjesa.

Sve ove spomenute opcije, objasnio je izvršni direktor tvrtke Benedetto Vigna, omogućuje Elettrici upravljanje i vožnju kao niti jedno drugo vozilo. Želimo pokazati da smo sposobni iskoristiti bilo koju tehnologiju na jedinstven način, komentirao je.

Automobil će imati 4 vrata i 4 sjedala, moći će uhvatiti više od 300 km/h, a do stotke će mu trebati samo 2,5 sekundi. Njegov doseg trebao bi iznositi skoro 530 km, snaga baterije koja je podijeljena u 15 modula iznosi 122 kWh, uz podršku za 350 kW punjenje. Jedna zanimljivost vezana uz baterijske module jest da su oni zamjenjivi, što bi trebalo omogućiti dugovječnost automobila jer, jednom kada baterije oslabe, vlasnici Elettrice moći će ih zamijeniti s novima (potencijalno jačima), što će omogućiti dugogodišnju vožnju prvog električnog Ferrarija.

Jedinstven zvuk motora

Ferrari je veliku pažnju posvetio i zvuku motora. Fulgenzi je objasnio kako nisu željeli stvoriti nekakav lažni zvuk, već im je cilj napraviti pravi zvuk električnog motora. Kompanija je zato primijenila slično rješenje kao i za Taycan, no napravili su ga na novi način ugradnjom akcelerometra unutar kućišta stražnjih elektromotora. Taj senzor hvata harmonijsku rezonancu i propušta je kroz digitalno pojačalo kako bi stvorio zvuk koji dolazi izravno iz motora. Fulgenzi je to usporedio s pojačalom na električnoj gitari koje hvata gotovo nečujne vibracije žica i pretvara ih u snažan zvuk.

Sam automobil, dakle, nije prikazan, no kako je talijanska kompanija na njegovom dizajnu surađivala s jednim od najpoznatijih dizajnera (Jonyjem Iveom, koji je godinama bio zadužen za dizajn Appleovih proizvoda) i njegovom kompanijom LoveFrom, jasno je kako su očekivanja velika.

