Kompaktna robotska podmornica uskoro će pokušati nešto što nijedno podvodno plovilo prije nije učinio - obići cijeli svijet. Teledyne Marine, američka tvrtka koja proizvodi napredne pomorske tehnologije, u partnerstvu s američkim Sveučilištem Rutgers, porinut će podvodno plovilo Redwing s obale američke savezne države Massachusetts 11. listopada, pokrećući misiju Sentinel. Znanstvenici s Rutgersa sudjeluju u praćenju te robotske podmornice i analizi podataka s nje.

Za razliku od tradicionalnih podmornica, Redwing se kreće pomoću sustava promjene balasta, a ne propelera. Klip ispunjen plinom mijenja težinu plovila, omogućujući mu da polako tone i potom izranja. Pomoćni propelerski sustavi u plovilu postoje, ali se rijetko koriste. Redwing će ploviti s morskim strujama, a ne protiv njih, putujući prosječnom brzinom od 0,75 čvorova, odnosno nešto manje od 1,4 kilometra na sat, kaže za New Scientist Shea Quinn iz tvrtke Teledyne Marine.

Duljine 2,57 metara i težine 171 kilograma, Redwing je tek nešto veći od daske za surfanje. Njegovo tijelo puno baterija omogućuje misije neviđene duljine. Povijesna misija Sentinel ima za cilj završiti svoje kružno putovanje oko Zemlje u otprilike pet godina, kaže za New Scientist Brian Maguire iz Teledyne Marinea.

Magellanova ruta

Inženjeri iz Teledyne Webb Researcha i studenti s Rutgersa pratit će robotsku podmornicu putem satelita, prilagođavajući njegov smjer dva puta dnevno. Očekuje se i zamjena baterije usred misije.

Slijedeći rutu Ferdinanda Magellana (portugalskog istraživača poznatog po prvoj dokumentiranoj plovidbi oko Zemlje) iz 1519.–1522. godine, Redwing će posjetiti Velike kanarske otoke, Cape Town, Zapadnu Australiju, Novi Zeland, Falklandska otočja i moguće Brazil te preploviti približno 73.000 kilometara prije povratka u Cape Cod u Massachusettsu.

Podvodna autonomna plovila ključna su za oceanografska istraživanja jer omogućuju dugoročna, ekonomična mjerenja u opasnim ili nepristupačnim područjima, zbog uvjeta poput oluja, uragana ili ledenih fronti.

Vjerujemo da će to biti najdugotrajnije istraživanje otvorenog oceana ikad provedeno, kaže Maguire.

Robotske podmornice su sjajni alati za mjerenja u područjima koja su previše rizična za slanje broda, poput središta oluje ili uragana, ili ispred odlomljenog glečera, dodaje za New Scientist Karen Heywood sa Sveučilišta East Anglia.

Ostale opasnosti uključuju morske pse, ribarske mreže, brodske linije i nakupljanje algi i školjki na površini plovila, upozorava pak Alexander Phillips iz britanskog Nacionalnog centra za oceanografiju. Podaci s misije bit će dijeljeni širom svijeta, nadahnjujući buduće slične ekspedicije.