Iz PU istarske upozorili su građane na novi oblik telefonske prijevare koji se širi među građanima. Više je ljudi prijavilo poziv muške osobe koja se na engleskom jeziku predstavila kao djelatnik međunarodnog policijskog ureda, a koja je tvrdila da im je ukraden identitet te da je protiv njih navodno izdan nalog za uhićenjem.

Ta im je osoba ponudila opciju razgovora s dežurnim policajcem koji je zadužen za slučaj. Oni koji su odabrali tu opciju, naravno, u stvarnosti nisu stupili u kontakt sa stvarnim policajcima, već je njihov poziv tada preusmjeren, a trošak se naplatio s telefonskog računa žrtve.

Policija poziva na oprez

Policija trenutačno provodi izvide vezano uz ovu prijevaru te su građane pozvali na oprez. Upozorenje se posebno odnosi na starije osobe jer su upravo oni često meta takvih prijevara.

Policija upozorava građane da ne nasjedaju na takve pozive i pokušaje prijevare, s obzirom da službene osobe ne obavljaju službene radnje na ovakav način, odnosno ne traže od građana da biraju brojeve kao na govornom automatu da bi stupili u kontakt s policijom, stoji na službenim stranicama PU istarske.

Iz policije dodatno savjetuju da građani ne otkrivaju osobne podatke, ne pokazuju dokumente nepoznatim osobama niti šalju preslike osobnih isprava ili bankovnih kartica.

U slučaju sumnje, preporučuje se odmah prekinuti poziv te kontaktirati članove obitelji ili policiju radi provjere i daljnjih uputa.