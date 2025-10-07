Na oko 60 tisuća eura procijenjen je plijen kojeg su se internetski prevaranti domogli s računa četvero starijih ljudi s područja Splita i Makarske koji su pristali ulagati putem interneta ili instalirati aplikacije preko kojih im je skinut novac, doznaje se u policiji.

Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je da su primili više prijava građana koji su postali žrtve internetskih prijevara povezanih s ulaganjima i upravljanjem financijama putem lažnih aplikacija i internetskih platformi.

Na području Splita je 85-godišnji muškarac postupajući po uputama nepoznate ženske osobe, na svoj mobitel instalirao aplikacije za daljinsko upravljanje uređajem i internetsko bankarstvo, nakon čega mu je s bankovnog računa podignuto više od 30 tisuća eura.

U drugom slučaju 65-godišnja žena je, u dogovoru s osobom koja se predstavila kao broker, investirala više od 10 tisuća eura u vrijednosne papire, ali joj nakon toga nije isplaćena dobit ni uloženi novac.

Zabilježena je i prevara nad 68-godišnjakinjom koja je prijavila da ju je nepoznata osoba tijekom 2024. i 2025. dovela u zabludu uvjerivši je kako posjeduje kriptovalute u većem novčanom iznosu, zbog čega je uplatila više od pet tisuća eura na različite račune, vjerujući da će joj sredstva biti isplaćena.

Na području Makarske je 69-godišnji muškarac prijavio da su ga dvije osobe, lažno se predstavljajući kao brokeri, uvjerile da posjeduje 42 tisuće američkih dolara u kriptovalutama te da treba uplatiti određeni iznos kako bi mogao podići novac. Oštećeni je u više navrata uplatio 14.280 eura.

U svim slučajevima policijski službenici provode kriminalistička istraživanja u cilju utvrđivanja svih okolnosti i pronalaska počinitelja.

Upozoravamo građane da budu posebno oprezni pri komunikaciji s nepoznatim osobama putem interneta, da ne instaliraju aplikacije koje omogućuju daljinski pristup uređajima i da ne dijele osobne ni bankovne podatke. U slučaju sumnje ili zaprimanja sličnih poruka ili poziva, građani se savjetuju da odmah kontaktiraju policiju na broj 192, poručuju iz splitske policije.