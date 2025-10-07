Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji 63-godišnjakinju s područja te županije, u pokušaju kupnje automobila preko interneta, oštetio za više od 23 tisuće eura, izvijestila je policija u utorak.tri vijesti o kojima se priča Nije puno, ali statistički značajno Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači? Pojavile se brojne teorije VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda? Sve objavili na Facebooku Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Prevarena 63-godišnjakinja je 8. rujna s nepoznatom osobom dogovorila kupovinu dva automobila u inozemstvu, nakon čega je internet bankarstvom uplatila ukupno 23.600 eura.
Vozila joj nisu dostavljena niti joj je vraćen novac, a u policiji ističu kako je u tijeku potraga za nepoznatim počiniteljem.
Kako bi spriječili potencijalne prevare građane također pozivaju da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.
