U želji za ozbiljnim konkuriranjem kineskim jeftinim električnim automobilima, Dacia je predstavila Hipster Concept, minimalističko električno gradsko vozilo čija bi cijena mogla biti manja od 15.000 eura. Prototip otkriven u ponedjeljak predstavlja viziju pristupačnog i lokalno proizvedenog automobila diljem Europe.

Malene dimenzije, veliki ciljevi

Dugačak svega 3 metra i težak manje od 800 kilograma, Hipster bi bio najmanji automobil u Europi, čak 62 centimetra kraći od Leapmotorovog modela T03. Obećava maksimalnu brzinu od 90 km/h i doseg od 150 kilometara, što je u skladu s prosječnom svakodnevnom gradskom vožnjom od manje od 40 kilometara, prema internim podacima Dacije, piše Reuters.

Kako bi se smanjili troškovi proizvodnje, automobil ima platnena sjedala, ručne podizače prozora, remene umjesto kvaka, minimalnu elektroniku i samo jednu boju, sivoplavu, poput predstavljenog prototipa.

Lobiranje za novu kategoriju vozila

Renault i Stellantis lobiraju kod Europske unije za stvaranje nove kategorije vozila po uzoru na japanske Kei automobile, što bi omogućilo manji broj obveznih sigurnosnih značajki za mala električna vozila.

Propisi će zasigurno zahtijevati da se vozilo proizvodi u Europi. Također moramo razviti industrijski model koji to omogućuje, rekao je za Reuters David Durand, direktor dizajna u Daciji.