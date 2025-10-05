Korištenje umjetne inteligencije u industriji koja se smatra umjetničkom i kreativnom, nije baš svima najbolje sjelo. Dok su svi pozdravili korištenje umjetne inteligencije u izradi specijalnih efekata i doradi snimki, kad se AI počeo petljati u glas i stas glumaca, to je bila kap koja je prelila čašu.

Brojni glumci već su se pobunili i jasno i glasno rekli kako ne žele da se njihov lik i djelo koriste za obučavanje umjetne inteligencije, kao ni da se stvaraju njihove AI verzije.

S druge strane, najava potpuno AI glumice, Tilly Norwood, naišla je na brojne kritike, kako samih glumaca tako i svih u filmskoj industriji. No, to nije zaustavilo talijanskog filmskog producenta Andreu Iervolinoa da odustane od svoje namjere.

Iervolino planira napraviti film koji će u potpunosti režirati - umjetna inteligencija. Kako piše Deadline, film pod nazivom "Slatka besposlica" u potpunosti je režirao FelliniAI, redatelj umjetne inteligencije osmišljen kako bi "slavio poetski i sanjiv jezik velike europske kinematografije".

FelliniAI proizvod je Andrea Iervolino Company AI, odjela za umjetnu inteligenciju tvrtke Andrea Iervolino Company, u kojoj Iervolino djeluje kao producent i nadzornik koji vodi i prati tehnologiju.

Film "Slatka besposlica" zamišlja budući svijet u kojem samo jedan posto čovječanstva još uvijek radi, a rad je postao simbolički ritual. Ostatak stanovništva živi u slobodi i razonodi koju pružaju strojevi.

Glumačku postavu osigurava Iervolino Actor+, interna Iervolinova agencija koja surađuje sa stvarnim glumcima kako bi stvorila digitalne verzije koje FellinAI može iskoristiti u filmu.

Za sad je javnosti predstavljena tek kratka najava filma, a ako je suditi prema najavi u njoj, film bismo mogli vidjeti u veljači 2026. godine.

Iervolino za svoj projekt kaže kako je "novo poglavlje u povijesti filma", ali neće zamijeniti tradicionalni film. Ističe da mu je cilj "ujediniti ljudsku osjetljivost s kreativnom snagom umjetne inteligencije kako bi ispričao priče koje nitko prije nije zamislio".

Za mnog je upitna umjetnička vrijednost takvog uratka koji je stvorila umjetna inteligencija, no čini se kako sve više tvrtki ide upravo u tom smjeru.

Naime, nedavno je OpenAI objavio kako se udružio s produkcijskim kućama u Londonu i Los Angelesu kako bi stvorio dugometražni animirani film snimljen uglavnom pomoću umjetne inteligencije.

A ne treba zaboraviti ni da je ove godine Oscara za najbolji animirani film dobio film "Flow" koji je napravljen u potpunosti pomoću umjetne inteligencije. Čini se kako era AI filmova tek započinje.