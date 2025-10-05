Na Sveučilištu Algebra Bernays u Zagrebu održana je dvodnevna konferencija Blend: Film & Games koja je na jednom mjestu okupila stručnjake i predstavnike oba sektora audiovizualne industrije iz Hrvatske i svijeta - filma i videoigara. Raspravljali su o trendovima, inovacijama, ali i izazovima koji oblikuju buduće projekte.

Tijekom dva dana konferencije održano je više od 20 panela i predavanja na kojima su sudjelovali renomirani govornici iz Hrvatske, Belgije, Kanade, Italije, Njemačke, Latvije, Poljske, Švedske, Austrije i Ujedinjenog Kraljevstva. Posebnu pažnju privukla su predavanja Thierryja Van Gyseghema, redatelja animacije videoigre Baldur’s Gate 3 megahita prodanog u 15 milijuna primjeraka, Martinsa Upitisa, glavnog animatora filma Flow, dobitnika Oscara, te marketinškog maga Fernanda Machada, bivšeg CMO-a Activision Blizzarda i Burger Kinga.

Blend nije samo prilika za razmjenu iskustava, ideja i za umrežavanje nego je i poziv na razmišljanje o budućnosti filmske industrije i industrije videoigara, istaknuo je Benjamin Noah Maričak, voditelj ureda Games Croatia pri HAVC-u.

Dobrodošlicu na Sveučilište Algebra Bernays uputio je predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Damir Jugo, koji je naglasio kako je interdisciplinarnost konferencije važna za budućnost obrazovanja studenata.

Studenti Sveučilišta Algebra Bernays moraju tijekom studija raditi na stvarnim projektima, u kontaktu s industrijom, jer samo tako stječu kompetencije koje ih čine konkurentnima. Naša misija nije samo obrazovati, nego i poticati istraživanje, kreativnost i hrabrost u stvaranju novih proizvoda visoke dodane vrijednosti, istaknuo je Jugo.

NJ.E. William De Baets, Veleposlanik Kraljevine Belgije izrazio je oduševljenje što je imao priliku da upravo Belgija bude zemlja partner konferencije, jer brojni ovogodišnji govornici dolaze upravo iz Belgije. Ravnatelj HAVCa, Christopher P. Marcich pohvalio je Zagrebački filmski ured i Games Croatia što je ovogodišnji Blend nadmašio prošlogodišnji program i naglasio kako je suradnja ova dva sektora budućnost AV industrije. Krešimir Partl, Državni tajnik Ministarstva kulture i medija istaknuo je važnost kontinuiranog ulaganja u dinamični audiovizualni sektor. Naglasio je kako MKIM kontinuirano radi na unaprjeđenju pravnog okvira za pronalaženje novih izvora financiranja i uvođenje novih vrsta potpora. Nedavnim je izmjenama Zakona o AV djelatnostima uveden novi poticaj razvoju i proizvodnji hrvatskih AV djela neovisnih proizvođača te dodao kako se MKIM na europskoj razini aktivno zalaže za kreiranje sustava financiranja u kojem bi platforme za distribuciju videoigara, koje ostvaruju značajne prihode od prodaje na našem tržištu, također doprinosile proizvodnji kulturno relevantnog sadržaja vraćanjem određenog dijela svojih prihoda natrag u AV industriju.

Prvi dan: film, produkcija i transmedija

Prvi dan konferencije otvorile su rasprave o pravnom položaju producenata i njihovoj ulozi u stvaranju audiovizualnih djela, na kojem su sudjelovali Danilo Šerbedžija, redatelj i predsjednik DHFA-a, Hrvoje Osvadić, producent i predsjednik HRUP-a, Miljenka Čogelja, producentica, te Christopher P. Marcich, ravnatelj HAVC-a, uz Miu Pećina Drašković kao moderatoricu i producenticu. Važno je naglasiti kako su se svi sudionici složili da se uloga producenta promijenila tijekom godina i da određeni producenti zasigurno sudjeluju i kao autori u svojim projektima, te da je nužno čim prije krenuti s radnom skupinom koja će usuglasiti nadopunu zakona.

Uslijedio je panel o hrvatsko-belgijskim koprodukcijama, na kojem su svoja iskustva i izazove podijelili Xavier Rombaut, belgijski producent, Christopher P. Marcich, ravnatelj HAVC-a, Youri Loedts iz belgijskog VAF fonda te prof. Dries Deryckere s Howest sveučilišta, uz podršku belgijskog veleposlanika u Hrvatskoj, NJ.E. g. Williama de Baetsa.

Veliki interes izazvao je panel o prednostima i manama snimanja na hrvatskim lokacijama, na kojem su svoja iskustva podijelili svjetski poznati location manageri John Rakich ujedno i predsjednik LMGI svjetskog udruženja (Kanada, Shadowhunters, Twisted Metal), Enrico Latella (Italija, Mission Impossible 7, Tenet) i Sabine Schulmeyer (Njemačka, The Matrix Resurrections, Constellation).

O transmedijskim svjetovima govorili su Albert Gajšak, CircuitMess, Damir Šlogar, game developer i kolekcionar i Ivan Kosovec, Magic Omens, naglašavajući kako se film i videoigre međusobno nadopunjuju i stvaraju nove poslovne prilike u globalnog tržištu gdje nije važno iz koje zemlje dolazi proizvod te pružaju velike mogućnosti i proizvodima iz Hrvatske.

Posebno emotivan trenutak bio je panel o hrvatskom kandidatu za nagrade Goya i Oscar – filmu Fiume o Morte! - na kojem su sudjelovali producenti Vanja Jambrović i Tibor Kesser te Slobodanka Mišković, voditeljica riječkog Art Kina i Kvarnerske filmske komisije koja je bila velika podrška filmu od samih početaka. Ovo je najgledaniji hrvatski dokumentarni film u posljednih 30 godina s impresivnih 36 tisuća gledatelja koje je skupio isključivo u nezavisnim kinima diljem Hrvatske. Produkcijski tim je nekoliko puta naglasio kako je CineStar odbio prikazivati film u svojim kinima uz objašnjenje da ne prikazuju dokumentane filmove.

Dan je zaključen dvjema vrhunskim keynote sesijama. Thierry Van Gyseghem, vodeći animator hitova Baldur’s Gate 3 i Divinity: Original Sin 2, govorio je o križanju filmskog jezika i interaktivnih medija, dok je Martins Upitis, dobitnik Oscara za animirani film Flow, publici otkrio kreativne i tehničke procese nastanka filma, nakon čega je uslijedila i projekcija nagrađenog ostvarenja.

Drugi dan: umjetna inteligencija, budućnost industrije i održivost

Drugi dan konferencije bio je obilježen pogledom u budućnost, s posebnim fokusom na umjetnu inteligenciju i njezin utjecaj na kreativne industrije. Program je otvorio doc.art. Predrag Šuka, Sveučilište Algebra Bernays, koji je oduševio prisutne prikazom kako AI može oblikovati proces stvaranja videa od scenarija do gotovog proizvoda.

Na panelu o umjetnoj inteligenciji u filmskoj i gaming industriji sudjelovali su Damir Firšt, tehnološki strateg i AI konzultant, Vlaho Hrdalo, odvjetnik i partner u Hrdalo & Krnić, Anđelo Jurkas, redatelj i Ivan Murat, direktor Nanobita, pod moderacijom doc.art. Predraga Šuke.

Posebnu pažnju privukla su keynote predavanja. Britanski redatelj i producent Jorg Tittel (The Last Worker) govorio je o budućnosti videoigara i filma izvan samog sadržaja, dok je marketinški vizionar Fernando Machado, bivši CMO Burger Kinga i Activision Blizzarda, dvostruki dobitnik nagrade Adweek Grand Brand Genius, održao nadahnjujući panel o ulozi kreativnosti u oblikovanju svjetskih videoigara i brendova.

Panel o virtualnoj produkciji okupio je Hrvoja Kordića, Digital Kinetics, Xaviera Rombauta producenta iz Belgije, Basiu Karpinski, virtualnu production specijalisticu, TVN XR Studija/Warner Bros. Discovery iz Poljske, Matka Burića, voditeljia virtualnog studija Antitalent i Josipa Čajića, solution arhitekta kompanije stYpe. Dok je rasprava o animaciji bez holivudskih budžeta okupila vrhunske autore i producente Martinsa Upitisa, Dinu Krpana i Draška Ivezića.

Transmedia razgovor o videoigrama baziranim na serijama i filmovima: Moomini i Paws of Fury ugostio je vrhunske govornike koji su vjerujemo nadahnuli mnoge buduće projekte, Dimitrije Đokić, producent izdavaštva, Raw Fury; Pontus Rundqvist, Senior brand menadžer iz Švedska i Hrvoje Mitić, producent i games scout, uz izvrsnu Dunju Trojan, direktoricu Broadcast.hr.

Druga dvorana bila je posvećena mladim AV autorima i glazbi za videoigre. Na panelu A nije im još ni 30! predstavili su se mladi AV profesionalci redatelji Karlo Vorih i Vida Žagar; snimatelji Filip Šarić i Reina Krumm, producenti Karlo Gagulić, Laura Pribanić i Patrik Burnić te game developeri Tea Stepanić i Dominik Cvetkovski.

Na panelu o glazbi u videoigrama tri generacije skladatelja – Nikola Nikita Jeremić iz Srbije (Aliens: Dark Descent, Warhammer 40k, Destiny 2, Cyberpunk 2077), Matija Malatestinić i Damjan Mravunac (Croteam, Serious Sam, Talos Principle) – podijelile su svoja iskustva u skladanju vrhunskih djela baš za video igre.

Posebnu vrijednost dao je i panel o zelenoj produkciji, na kojem je Florisse Anu Kaaripuro, managing direktor novootvorenog HQ7 Studija u Beču predstavio promjenu u razmišljanjima i produkcijama nakon uvođenja 5% dodatnog državnog poticaja za održivost u austrijskoj filmskoj industriji, uz moderaciju producentice Morane Ikić Komljenović.

Posljednji panel u dvorani 2 bio je posvećen fenomenalnom uspjehu hrvatske teen serije SRAM. Producent Bruno Mustić pričao je o inovativnim strategijama koje su omogućile seriji da postane najgledaniji domaći teen sadržaj i digitalni fenomen koji je gledan diljem svijeta, što producenti nikada nisu očekivali! Ovaj panel pružio je uvid u uspješnu promociju serije koja je dostigla milijunske preglede u regiji i postavila nove standarde u digitalnoj distribuciji i angažmanu publike.

Radionice koje su vodili svjetski i domaći stručnjaci poput Thierryja Van Gyseghema, Andrije Zorića, Ivana Šivaka i Fernanda Machada omogućile su sudionicima praktičan uvid u animaciju, game development i kreativni marketing. Uz stručni program, posjetitelji su imali priliku uživati i u popratnim sadržajima: projekcijama studentskih filmova Akademije dramske umjetnosti i Sveučilišta Vern’, izložbenom prostoru hrvatskih gaming studija, vrlo posjećenoj aktivaciji Posudi svoj glas za sinkronizaciju crtanih filmova te popularnoj Red Bull Tetris zoni.

Prvo dvodnevno izdanje konferencije Blend: Film & Games pokazalo je da Zagreb i Hrvatska imaju snažan potencijal kao regionalno središte filmske i gaming industrije. Konferencija je uspješno povezala kreativnost, tehnologiju i poslovne prilike, potaknuvši dijalog između domaćih i svjetskih stručnjaka te postavila čvrste temelje za buduća izdanja.

Posjetilo ju je više od 600 sudionika, a vrlo smo ponosni što je uz domaće i strane stručnjake konferencija privukla u mnogobrojne srednjoškolce i njihove profesore.