U kratko vrijeme Xiaomi je ostvario nevjerojatan uspjeh na tržištu električnih vozila u Kini. Njihov prvi model SU7 oduševio je i stručnjake i korisnike, a očekivanja od prvog Xiaomijevog električnog SUV-a još su veća. Nakon njegova predstavljanja, u roku od samo 24 sata već je zabilježeno više od 240 tisuća prednarudžbi tako da možemo očekivati jako veliku prodaju ovog modela.

S obzirom na to da su u posljednje vrijeme kineski automobili sve popularniji i na europskom tržištu, Xiaomi ima planove i o širenju u Europu, no ne prije 2027. godine.

Tijekom jedne konferencije u Pekingu, izvršni direktor ove kineske tvrtke Lei Jun dotakao se i konkurencije, priznavši kako pažljivo prate što radi Tesla i kako su oni napravili svoje automobile.

Nahvalio Teslu

Jun je tako rekao da su početkom godine kupili tri Modela Y kako bi proučili automobil i njegove komponente. Rastavili su sve njegove dijelove, dio po dio i pažljivo proučili svaku pojedinačnu komponentu. Naglasio je kako je Model Y zaista jako dobar automobil te ga je prilično nahvalio, no naravno smatra da je njihov automobil bolji.

Dok je govorio o usporedbama ta dva vozila iz iste kategorije, na velikom ekranu prikazani su podaci o specifikacijama oba modela koji, naravno, idu u koristi Xiaomija. Lei je naglasio kako su dugo vremena razmišljali o dizajnu unutrašnjosti njihova automobila te da, kada je interijer u pitanju, YU7 definitivno ne gubi od Modela Y. Usporedio je i izdržljivost baterija te naglasio kako smatra da, u odnosu na cijenu, Xiaomijev automobil ima fantastične performanse.

Za one koji ipak ne žele kupiti YU7, Lei je poručio da razmisle o kupovni Teslina SUV-a: “Model Y je zaista, zaista izvanredan automobil”.

Tako nešto nije neuobičajeno

Dok u Xiaomiju mogu biti itekako zadovoljni potražnjom za njihovim automobilima, u Tesli je situacija drukčija te je u ovom kolovozu, u odnosu na isti mjesec 2024. godine u Kini zabilježen pad prodaje od 4 posto, a sličnih problema Muskova tvrtka ima i na drugim tržištima. Najveći razlog za to jest upravo konkurencija te u Kini danas postoje brojni proizvođači e-vozila s naprednim, a cjenovno povoljnijim automobilima u odnosu na Teslu.

Treba naglasiti kako je to što su napravili iz Xiaomija, odnosno rastavili Model Y kako bi ga proučili, nije ništa neuobičajeno u različitim industrijama. I druge kompanije kupuju konkurentske automobile, uređaje potrošačke elektronike i rastavljaju ih kako bi saznali kako oni to rade i nešto naučili od njih.

Izvor: Business Insider