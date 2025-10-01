Na Snapdragon Summitu 2025. u Kini, Honor je predstavio nove AI inovacije koje uključuju napredne tehnologije za obradu podataka direktno na uređaju. Honor je u suradnji s Qualcommom, najavio da će po prvi put biti predstavljeni uređaji Honor Magic8 i MagicPad3 Pro s podrškom za Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformu.

Honor je potpuno posvećen umjetnoj inteligenciji. Sve što radimo temelji se na Honor ALPHA PLANU - našem planu za postizanje globalnog vodstva u AI ekosustavu uređaja, izjavio je Fang Fei, predsjednik odjela za proizvode u Honor Device Co., Ltd. Suradnjom s vodećim partnerima poput Qualcomm Technologies redefiniramo mogućnosti lokalne AI tehnologije i približavamo se otvorenom, zajednički razvijenom svijetu u kojem svi mogu imati koristi od umjetne inteligencije.

Snaga našeg odnosa s Honorom ne mjeri se samo godinama, već i širinom suradnje, izjavio je Chris Patrick, viši potpredsjednik i generalni direktor za mobilne uređaje u Qualcomm Technologies, Inc. Zajedno smo ostvarili brojne tehnološke iskorake, a najnoviji – predstavljen na Snapdragon Summitu 2025. u Kini – uskoro stiže na Honor uređaje i ističe napredak u lokalnoj AI tehnologiji i snagu naše računalne arhitekture.

Kako bi odgovorili na tri najveća izazova lokalne AI obrade – računalnu snagu, memoriju i potrošnju energije - Honor je predstavio prvu Android tehnologiju kvantizacije s niskim brojem bitova za AI modele na uređaju, zahvaljujući novoj Qualcomm Hexagon NPU jedinici. Ova inovacija donosi do 15 % bolje performanse, 20 % manju potrošnju energije i 30 % uštede prostora u usporedbi s prethodnom generacijom Honor uređaja čime je postavljen novi standard za učinkovitu primjenu AI agenata direktno na pametnim telefonima.

Osim tehnologije za učinkovitiju obradu podataka, predstavljena je i nova metoda pretraživanja koja znatno poboljšava način na koji uređaji pronalaze i prikazuju informacije. Kodiranjem teksta, slika i audio ili video sadržaja u kompaktne vektore te izradom učinkovitih semantičkih indeksa, sustav omogućuje usporedbu podataka u milisekundama i povećava performanse obrade za čak 400 % . Ova inovacija ubrzava pretraživanje više vrsta sadržaja i jača temelje za AI agente, omogućujući brže i preciznije odgovore u stvarnim situacijama.

Hyper-Fusion Core arhitektura povezuje više Honor Turbo X jezgri s Qualcomm Oryon CPU-om za veću energetsku učinkovitost i bolje performanse.

Honor je predstavio i prvu GPU-NPU AI Super Sampling tehnologiju za mobilne uređaje temeljenu na Snapdragon platformi koja mobilne igre niske rezolucije pretvara u visoku rezoluciju, slično kao DLSS na PC-u, koristeći umjetnu inteligenciju za rekonstrukciju detalja, pokreta i svjetlosnih efekata u stvarnom vremenu što igranje čini uzbudljivijim i ugodnijim.

Uređaji Honor Magic8 Series i Honor MagicPad3 Pro, pokretani Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformom, u Kini će biti predstavljeni tijekom listopada, a očekuje se da bi ubrzo nakon toga mogli biti predstavljeni i u Europi.