Microsoft je još krajem prošle godine objavio kako će podrška za Windows 10 trajati samo do 13. listopada 20205. godine. To ne znači da će Windowsi 10 nakon toga prestati funkcionirati, već da Microsoft više neće aktivno izdavati sigurnosne i tehničke zakrpe za propuste i greške.

Tim je potezom Microsoft pokušao potaknuti svoje korisnike da masovnije prijeđu na nove Windows 11. Ali, brojni korisnici, iz cijelog niza različitih razloga, nisu u mogućnosti to napraviti. Stoga je Microsoft ponudio kompromis - platite 30 dolara i dobit ćete još godinu dana podrške.

Ta se ideja nije svidjela europskim udrugama za zaštitu potrošača pa su pritisnuli Microsoft i uspjeli dobiti još godinu dana besplatne podrške za Windows 10 za korisnike u Europskom gospodarskom pojasu (zemlje EU te Švicarska, Norveška, Island).

U prijevodu, ako se prijave na vrijeme, imat će još godinu dana podrške za svoje Windows 10, što za brojne korisnike znači godinu dana odgode kupovine novog računala.

Kako do besplatne podrške?

Microsoft je na svojim stranicama objavio koje uvjete korisnici moraju ispuniti kako bi bili uključeni u besplatni program proširene podrške ažuriranja (ESU).

Prije svega, za ESU se možete registrirati u bilo kojem trenutku do kraja programa, 13. listopada 2026.

No, da biste se prijavili morate ispunjavati određene preduvjete.

Na uređajima mora biti instaliran sustav Windows 10, verzija 22H2 Home , Professional, Pro Education ili Workstations izdanje.

Račun koji se koristi za prijavu na uređaj mora biti administratorski račun. Microsoftov račun potreban je za upis na Consumer ESU. Ako ste već prijavljeni na računalo s Microsoft računom, bit ćete ovlašteni za registraciju u ESU bez dodatnih troškova sve dok ostanete prijavljeni na računalu s istim računom.

Ako ste prijavljeni lokalnim računom, bit će vam zatraženo da se prijavite Microsoft računom. Nakon prijave, tijekom procesa registracije imat ćete mogućnost ostati prijavljeni s Microsoft računom i registrirati se bez dodatnih troškova, ili izvršiti jednokratnu kupnju za registraciju bez ostanka prijavljenim s Microsoft računom (kao što je opisano u nastavku). Bez obzira na odabranu opciju, ESU licenca bit će povezana s Microsoft računom korištenim za registraciju.

Licenca za ESU bit će povezana s Microsoftov račun korištenim za registraciju. Ako se obično prijavljujete u Windows s lokalnim računom, od vas će se zatražiti da se prijavite pomoću Microsoftova računa.

Microsoftov račun ne može biti račun za djecu.

Kako napominju iz Microsofta, ESU program namijenjen je privatnim korisnicima i samo njima. Oni koji koriste komercijalne uređaje (osim onih koji su registrirani u Microsoft Entra) neće moći koristiti prednosti ESU programa.

Kao se registrirati u ESU?

Prijavite se s Microsoftovim računom.

Microsoft račun korišten za prijavu u alat za registraciju ESU omogućit će Proširena sigurnosna ažuriranja na uređaju do 13. listopada 2026., sve dok nastavite prijavljivati se u Windows s Microsoft računom korištenim za registraciju.

Ako se ne nastavite prijavljivati na PC pomoću Microsoftova računa, ažuriranja za ESU obustavit će se za vaš uređaj nakon određenog vremenskog razdoblja, do 60 dana.

Ako su ažuriranja ESU-a ukinuta zbog neuspjele prijave pomoću Microsoftova računa, morat ćete se ponovno registrirati da biste nastavili s ažuriranjem.

Ako nemate Microsoftov račun, možete ga otvoriti i registrati se bez dodatnih troškova. Ako pak želite ostati prijavljeni lokalnim računom, nećete moći koristiti besplatnu podršku, već će vam Microsoft ponuditi da ju platite 30 dolara.

Obje mogućnosti upisa pružaju proširena sigurnosna ažuriranja do 13. listopada 2026. Na ESU se možete registrirati u bilo kojem trenutku do završetka programa 13. listopada 2026., no uređaji će prije registracije biti ranjiviji i podložniji virusima i zlonamjernom softveru. Da biste se prijavili za ESU, morat ćete se prijaviti na Microsoftov račun. Prilikom registriranja u ESU program dobit ćete te mogućnosti za odabir. Postojeću ESU licencu možete koristiti za do 10 uređaja, ističu iz Microsofta.

Mogu li se i ja prijaviti za besplatnu produljenu podršku?

Kako biste provjerili ulazi li vaše računalo u ESU, jednostavno otvorite Postavke/Settings i pronađite dio koji se odnosi na Windows Ažuriranja/Windows Update. Ako vaše računalo ispunjava preduvjete, vidjet ćete poveznicu koja će vas odvesti na stranicu za prijavu u ESU. Kliknite na tu poveznicu i slijedite upute.

Ako ne vidite tu poveznicu, a vidite obavijest da se postupno uvodi, morat ćete se malo strpiti. Naime, iz Microsofta ističu kako se ova mogućnost postpuno uvodi, pa se i dostupnost postupno povećava.

Iako ovo rješenje korisnicima omogućuje još godinu dana podrške, oni čija računala ne podržavaju prelazak na Windows 11 trebali bi razmisliti o alternativama - drugom operativnom sustavu ili pak kupovini novog računala.

Da, uvijek vam preostaje opcija ostanka na Windows 10 i bez Microsoftove podrške, ali onda je samo pitanje vremena kad će vaše računalo postati izuzetno ranjivo na vanjske napade ili kad će vam drugi programi otkazati podršku. Izbor je i dalje - vaš.