Posljednjih godina Zuckerberg je prebacio fokus svoje kompanije s metaverzuma na umjetnu inteligenciju. Meta je tako predstavila digitalnog asistenta Meta AI kojeg je integrirala u svoje aplikacije poput Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i Messengera. Ako razgovarate s nekim unutar WhatsAppa i želite nešto upitati umjetnu inteligenciju, nema potrebe za napuštanjem aplikacije i otvaranjem npr. ChatGPT-a, već odgovor na svoj upit možete dobiti direktno iz WA - dovoljno je samo dotaknuti plavi kružić unutar aplikacije i napisati što vas zanima.

Također, osim što je Meta AI dostupna unutar aplikacije, sa Zuckerbergovim AI asistentom možete razgovarati i putem weba i posebne aplikacije, na isti način kao i sa spomenutim ChatGPT-jem, Geminijem i drugim chatbotovima baziranim na umjetnoj inteligenciji.

Perosnalizacija oglasa

S obzirom na to da je dostupna na svim Metinim platformama, jasno je kako mnogi povremeno ili često koriste Meta AI pa se tako Zuckerberg nedavno pohvalio s više od milijardu mjesečno aktivnih korisnika.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li korisnici i dalje toliko razgovarati s tim chatbotom nakon što su iz ove kompanije najavili kako će se u budućnosti korisnicima prikazivati oglasi i drugi sadržaj baziran na njihovim interakcijama s Metinim digitalnim asistentom i povezanim proizvodima koji su bazirani na njihovoj generativnoj AI. Dakle, ako putem WhatsAppa upitate ovog chatbota da vam npr. usporedi neke proizvode za čišćenje, možete očekivati da će vam se početi prikazivati oglasi za takve uređaje.

Korisnici će obavijest o ovoj promjeni dobiti sljedećeg tjedna, a ona će stupiti na snagu od 16. prosinca. Dok možemo očekivati da će dio korisnika kritizirati taj Metin potez, njihova menadžerica za privatnost i podatke Christy Harris kaže kako je to samo “prirodan napredak” personalizacije koja će omogućiti još bolje preporuke za ljude, pri čemu je naglasila kako žele biti “super transparentni” oko toga i sve na vrijeme upozoriti o promjenama koje ih čekaju

Pretplata na Meta AI?

Zuckerberg se nada kako će ovaj novitet rezultirati boljim preporukama za oglase, što bi trebalo rezultirati povećanjem prihoda od oglašavanja, a još ranije je najavio kako razmišljaju i o uvođenju pretplate za korištenje njihova AI chatbota. To nisu jedini novi načini povećanja prihoda te u Meti razmišljaju i o plaćenim preporukama koje bi se ubacile u odgovore na upite postavljene njihovoj umjetnoj inteligenciji.

Takav rast prihoda od AI-a itekako je važan jer Meta sada troši velike resurse na razvoj ove tehnologije, ali i na privlačenje najvećih talenata u industriji koje je, naravno, potrebno platiti jako puno novaca. No kako je to nedavno komentirao Zuckerberg, on će radije riskirati i potrošiti stotine milijardi dolara na AI, nego zakasniti s razvojem superinteligencije. Upravo s tim ciljem - stvaranjem umjetne inteligencije koja je pametnija od ljudi, Meta je i zaposlila toliko novih AI stručnjaka jer na ovom polju ne želi zaostajati za konkurencijom.

Izvor: CNBC