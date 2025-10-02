Istraživanje je provedeno među tvrtkama u Hrvatskoj različitih veličina i djelatnosti, uključujući usluge, proizvodnju i industriju, građevinarstvo i nekretnine te IT i telekomunikacije, a cilj mu je bio inicijalno procijeniti razinu spremnosti tvrtki za implementaciju i korištenje umjetne inteligencije u poslovanju, uz fokus na dva područja - stratešku i organizacijsku te tehnološku perspektivu.

Najvišu razinu spremnosti registriralo je u područjima upravljanja podacima i zaštite podataka, s gotovo 50 posto tvrtki koje su potpuno implementirale centralizirano rješenje za pohranu podataka, što olakšava pristup podacima i analizu za primjenu umjetne inteligencije.

Pritom, nešto više od 50 posto tvrtki navelo je da su njihovi trenutačni računalni resursi nedovoljni za zadovoljavanje zahtjeva koje postavlja korištenje umjetne inteligencije za obradu. Isto tako, gotovo 50 posto tvrtki je izjavilo da nema tim s potrebnim vještinama za implementaciju i održavanje AI rješenja, što ukazuje na značajan prostor za poboljšanjem.

Promatrano u cjelini, prema ukupnom rezultatu u području tehnološke perspektive, većina tvrtki u ispitanom uzorku nalazi se na razini umjerene (51 posto) i niske (33 posto) tehnološke spremnosti za usvajanje AI tehnologija u poslovanju", istaknuto je.

Istraživanje je pokazalo i da je 70 posto tvrtki potpuno usklađeno s relevantnim propisima o zaštiti podataka, što doprinosi zakonskim i etičkim praksama korištenja umjetne inteligencije. Isto tako, gotovo 70 posto ispitanih ima čvrstu politiku upravljanja podacima, čime osiguravaju kvalitetu, sigurnost i privatnost podataka.

Gotovo trećina tvrtki očekuje značajan utjecaj AI-ja na njihovo poslovanje

Po pitanju ljudskih resursa, pokazalo je istraživanje, gotovo 65 posto tvrtki nema formalan proces za unapređenje vještina zaposlenika u skladu s napretkom AI-ja, a dodatnih 17 posto svojim zaposlenicima nudi tek povremenu obuku.

Nadalje, 47 posto ispitanih tvrtki smatra da će usvajanje AI-ja imati djelomičan, a njih 31 posto značajan utjecaj na njihovo poslovanje i konkurentsku prednost u sljedećih tri do pet godina.

Pritom, najveći utjecaj AI-ja očekuje se u povećanju produktivnosti i efikasnosti (76 posto) te unaprjeđenom donošenju odluka (69 posto).

Gotovo polovina ispitanih tvrtki, njih 47 posto, vjeruje da će doći do poboljšanja u upravljanju rizicima, 42 posto ih očekuje i poticanje inovacija u proizvodima i uslugama, a 38 posto očekuje poboljšanja i u personalizaciji usluga.

AI još nije prepoznat kao ključni faktor u budućem razvoju tvrtki

U objavi se prenose i izjave Andrijane Prskalo Maček iz odjela poslovnog savjetovanja u EY-u Hrvatska i izvršnog direktora Qubinetsa Ivana Konjevoda.

Prskalo Maček kaže da su visoka razina usklađenosti s propisima o zaštiti podataka i čvrsta politika upravljanja podacima dobri temelji za etičko korištenje AI-ja, ali sami po sebi ne jamče uspješnu implementaciju AI rješenja.

Možemo reći da zasad AI nije prepoznat kao ključni faktor u budućem razvoju tvrtki, što može dovesti do propuštanja prilika vezanih za inovacije i optimizaciju poslovnih procesa. Ulaganje u AI trebalo bi postati integralnim dijelom poslovne strategije ukoliko tvrtke žele ostvariti održivi rast i konkurentnost, smatra Prskalo Maček.

Konjevod napominje da je, u kontekstu evaluacije performansi infrastrukture, podjednak udio tvrtki koje provode samo osnovne, neredovite procjene performansi poput latencije i propusnosti te onih koje sustavno prate performanse.

Napredni alati za analitiku i sveobuhvatno praćenje performansi koriste se i provode tek u nešto više od 20 posto ispitanih tvrtki. Uvođenje sustavnog praćenja performansi i naprednih alata za analitiku važno je za optimizaciju AI rješenja i pravovremeno prepoznavanje problema, naveo je Konjevod.