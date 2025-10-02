Generativna umjetna inteligencija pokazala je kako tehnologija danas može jako dobro obavljati brojne poslove - tako dobro da u određenim zanimanjima može zamijeniti i ljude. Zbog AI tako su mnogi već ostali bez posla, a još veći broj strahuje za svoju budućnost, odnosno za svoje radno mjesto.

Stručnjaci za ovu tehnologiju najavljuju krvoproliće na tržištu rada i to za ona zanimanja za koje se sve donedavno smatralo da nisu (lako) zamjenjiva te upozoravaju vladajuće da se na takvu budućnost već sada treba pripremati. No kako uvjerava izvršni direktor tvrtke Box Aaron Levie, ipak nije sve tako sivo.

I dalje će se tražiti ljudi

Otkaza će, naravno, biti te će na nekim radnim mjestima tehnologija zaista zamijeniti ljude, no kako će zbog umjetne inteligencije značajno rasti produktivnost, kompanije će sve brže rasti. Posljedica toga bit će da će na kraju trebati zapošljavati nove ljude - na radnim mjestima za poslove koje djelomično obavlja AI ili na nekim drugim radnim mjestima koja će se otvoriti zbog rasta produktivnosti.

Samo zbog činjenice da se neki posao može automatizirati, to ne znači da će tehnologija zamijeniti ljude na svim takvim pozicijama.

Kao poslove za kojima će potražnja značajno rasti u budućnosti, izdvojio je one koji zahtijevaju osobe odnose i duboku stručnost. Takve poslove AI nikada neće moći automatizirati ili to neće moći u nekoj daljoj budućnosti pa će oni biti rezervirani isključivo za ljude. Pri tome je posebno izdvojio poslove iz 3 industrije.

Tri industrije

Prva industrija koju je spomenuo je - prodaja. U prodajnom procesu bit će važna i AI te će prvi mail koji se pošalje o nekom novom proizvodu biti automatiziran, a ako kupci pokažu interes za tim proizvodom, tu bi čovjek trebao biti ispred tehnologije. Među inim, kupci koji su zainteresirani za proizvod htjet će o njemu saznati više od ljudi kojima mogu vjerovati, a ne od tehnologije koja će napisati samo ono za što je trenirana.

Druga industrija odnosi se na pravo. I tu bi AI trebala imati određenu ulogu, u smislu pružanja odgovora i povratnih informacija o nekim pitanjima, no kada je u pitanju donošenje konkretnih odluka, i dalje će se tražiti odgovor ljudi, odnosno stručnjaka s dubokim razumijevanjem problema. Što se pravnih asistenata tiče, oni vjerojatno neće nestati, već će zahvaljujući AI moći obavljati puno više posla.

Treća industrija čiji zaposlenici, barem prema ovom stručnjaku ne bi trebali strahovati za budućnost svojih radnih mjesta jest zdravstvo. I ovdje će AI imati važnu ulogu - ljudima bi tehnologija trebala pomoći da brže dođu do odgovora na medicinska pitanja, što bi ih trebalo nagovoriti da češće idemo liječnicima. A kako će liječnici i cijeli zdravstveni sustavu (barem u teoriji) biti učinkovitiji, moći će primati više pacijenata. Povećana potražnja za medicinskim uslugama, na kraju bi trebala rezultirati s većim brojem liječnika, smatra CEO Boxa.

Izvor: Business Insider