Zamislite mrežu plaćanja koja ne prolazi kroz obični internet, već kroz svemir. Tvrtka Spacecoin, startup sa sjedištem u SAD-u, je upravo to testirao satelitom. Cilj te tvrtke je napraviti revoluciju u pristupu internetu stvaranjem decentralizirane satelitske mreže.

Spacecoin želi doprijeti do korisnika u područjima s nepouzdanim ili cenzuriranim internetom, rekao je osnivač te tvrtke Tae Oh za Reuters. Za razliku od Starlinka tvrtke SpaceX, kojim upravlja jedna kompanija, Spacecoin namjerava stvoriti decentraliziranu mrežu otvorenu svima, omogućujući plaćanja i pohranu podataka bez oslanjanja na tradicionalne pružatelje usluga.

Uspješan test blockchaina

Tvrtka je nedavno dovršila test kojim je dokazano da podaci blockchaina mogu napustiti Zemlju, putovati satelitom i vratiti se netaknuti, objasnio je Oh. Tijekom eksperimenta podaci Spacecoina putovali su više od 7000 km od Čilea do Azora (portugalsko otočje u Atlantskom oceanu) koristeći mikrosatelit bugarskog proizvođača EnduroSata.

Osim krajnjih korisnika, ciljamo i stručnjake poput programera, telekom kompanija, nevladinih organizacija i partnera za infrastrukturu, rekao je Oh u izjavi poslanoj Reutersu putem e-pošte.

Transakcije na mreži Spacecoina provjeravaju se prema zapisima blockchaina i automatski odbacuju bilo kakve nesukladnosti. Za ljude koji koriste internet, to znači da informacije ili plaćanja koja šalju putem mreže ne mogu biti lažirana, promijenjena ili presretnuta od strane zlonamjernih aktera, dodao je Oh.

Skroman početak

Dok Starlink upravlja s 8000 satelita, Spacecoin trenutno koristi jedan lansiran u prosincu 2024. godine te planira još tri do kraja godine u niskoj Zemljinoj orbiti (do visine od 2000 km).