Netflix je najpopularniji streaming servis na svijetu koji je mnogima zamijenio klasičan televizijski program. Na ovoj je platformi dostupno nekoliko pretplatničkih paketa (uključujući i jeftiniji paket uz čiji se sadržaj prikazuju reklame), a prema posljednjim podacima broj pretplatnika veći je od 300 milijuna.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se ta brojka uskoro početi spuštati, odnosno hoće li ljudi početi s otkazivanje pretplata i bojkotom ovog videoservisa jer je upravo na to ovog tjedna pozvao Elon Musk. Otkažite Netflix zbog zdravlja vaše djece, poručio je na svojoj platformi X. Pri tome je prenio jednu drugu objavu s X-a na kojoj se nalazi animacija s kojom se tvrdi kako je Netflix kao trojanski konj koji u svoje serije ubacuje “trans woke agendu”.

Problem je u animiranoj seriji

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Razlog zašto je i sam Musk otkazao pretplatu za Netflix te zašto je odlučio pozvati sve svoje pratitelje na društvenoj mreži X da naprave isto leži u animiranoj seriji Dead End: Paranormal Park. Poziv na bojkot ove serije, kao i njenog autora Hamisha Steelea, nalazi se u činjenici što se u njoj pojavljuje i jedna tinejdžerska transseksualna osoba.

Musk je na svom profilu na X-u podržao te prenio objave drugih profila koji su optužili Netflix za promociju trans ideologije djeci na ovoj platformi. Među inim, na nekim od snimki zaslona koje su objavljene na platformi X prikazuju se objave na kojima Steele kritizira Charlieja Kirka nakon njegove smrti, no nije poznato je li riječ o stvarnom ili lažnom sadržaju.

Serija otkazana još prije 2 godine

Ono što je prilično zanimljivo u ovoj situaciji jest što je nije riječ o novoj seriji. Naime, prva sezona se emitirala 2022. godine, a nakon emitiranja druge sezone godinu dana kasnije, Steele je objavio kako je otkazana. Još jedna zanimljivost je i da se prije nekoliko godina Netflix našao na udaru kritika, no ovog puta zbog - transfobije. Naime, na tom je servisu emitiran stand up show Davida Chappella u kojem je, među inim, u svojim šalama spominjao i transseksualne osobe, što nekima nije dobro sjelo. Prvi čovjek ove tvrtke Ted Sarandos tada je rekao kako je nemoguće udovoljiti svima, no naglasio je kako oni pokušavaju udovoljiti svijetu u kojem prevladavaju različiti ukusi, osjećaji i uvjerenja. Sarandos je pri tome poručio kako podržava umjetničku slobodu i kreatore na Netflixu.

Što se otkazivanja pretplate na Netflixu tiče, nije poznato je li Muskov poziv naišao na neki odaziv. Neki su korisnici na platformi X zaista napisali kako su otkazali pretplatu, dok su pretrage na internetu za pojmom “cancel Netflix” porasle nakon Muskove objave, pokazuju podaci Google Trendsa.

Izvor: Business Insider