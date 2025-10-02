Filipinski ribari prošlog su tjedna otkrili još jedan podvodni dron kineskog podrijetla dok su ribarili u blizini Palawana, što je izazvalo zabrinutost zbog sigurnosti na moru.tri vijesti o kojima se priča To ne zvuči dobro Nedostatak rezervnih dijelova prisiljava ratnu mornaricu SAD-a na ekstremne mjere održavanja, a razlog problema je nevjerojatan Sve objavili na Facebooku Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu "Temelji su postavljeni" Razvijeno najmoćnije kvantno računalo dosad, ima rekordan broj kubita i nema mane prethodnih sustava
Ribari su 28. rujna pronašli uređaj dug približno 3,6 metara i predali ga vlastima na daljnje provjere. Čestitamo na brzoj reakciji lokalnih ribara koji su prijavili ovo otkriće, rekao je zapovjednik Filipinske obalne straže, admiral Ronnie Gil Gavan, u izjavi objavljenoj na platformi X 30. rujna.
Značajke drona
Preliminarne provjere pokazale su da uređaj ima kompaktnu sondu dizajniranu za mjerenje saliniteta, temperature i dubine mora, navela je Filipinska obalna straža. Senzor, označen kineskim znakovima, imao je robustan metalni okvir tipičan za autonomne podvodne uređaje, poznate kao podvodni dronovi. FIlipinska obalna straža pronalazi slične podvodne dronove u svojim teritorijalnim vodama još od srpnja 2022. godine, navodi se u objavi.
Najmanje tri od tih ranijih pronalazaka povezana su s kineskom primjenom, temeljem dokaza poput SIM kartica China Telecoma, iridijskih odašiljača povezanih s vojnom tvrtkom HWA Create iz Pekinga i baterijskih paketa s oznakom China Electronics Technology Group Corporationa, stoji nadalje u objavi.
Rastuće regionalne napetosti
Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije komentiralo incident, piše Business Insider. Prethodni susreti povećali su napetosti u Južnom kineskom moru, gdje sporovi oko suvereniteta, nafte i plina i dalje traju.
Jay Tarriela, glasnogovornik Filipinske obalne straže, rekao je da su filipinske vlasti dosljedno pozivale Kinu da se pridržava međunarodnih propisa o izbjegavanju sudara, upozoravajući da nepažljivo ponašanje na moru može dovesti do nesreća.
PCG Secures Alleged Underwater Drone Recovered by Local Fishermen in Palawan Waters— Jay Tarriela (@jaytaryela) September 30, 2025
The Philippine Coast Guard (PCG) has taken custody of an alleged underwater drone recovered by local fishermen in the waters near Brgy. Barangonan, Linapacan, Palawan. This incident highlights… pic.twitter.com/yaz9nPI0Qj