Filipinski ribari prošlog su tjedna otkrili još jedan podvodni dron kineskog podrijetla dok su ribarili u blizini Palawana, što je izazvalo zabrinutost zbog sigurnosti na moru.

Ribari su 28. rujna pronašli uređaj dug približno 3,6 metara i predali ga vlastima na daljnje provjere. Čestitamo na brzoj reakciji lokalnih ribara koji su prijavili ovo otkriće, rekao je zapovjednik Filipinske obalne straže, admiral Ronnie Gil Gavan, u izjavi objavljenoj na platformi X 30. rujna.

Značajke drona

Preliminarne provjere pokazale su da uređaj ima kompaktnu sondu dizajniranu za mjerenje saliniteta, temperature i dubine mora, navela je Filipinska obalna straža. Senzor, označen kineskim znakovima, imao je robustan metalni okvir tipičan za autonomne podvodne uređaje, poznate kao podvodni dronovi. FIlipinska obalna straža pronalazi slične podvodne dronove u svojim teritorijalnim vodama još od srpnja 2022. godine, navodi se u objavi.

Najmanje tri od tih ranijih pronalazaka povezana su s kineskom primjenom, temeljem dokaza poput SIM kartica China Telecoma, iridijskih odašiljača povezanih s vojnom tvrtkom HWA Create iz Pekinga i baterijskih paketa s oznakom China Electronics Technology Group Corporationa, stoji nadalje u objavi.

Rastuće regionalne napetosti

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije komentiralo incident, piše Business Insider. Prethodni susreti povećali su napetosti u Južnom kineskom moru, gdje sporovi oko suvereniteta, nafte i plina i dalje traju.

Jay Tarriela, glasnogovornik Filipinske obalne straže, rekao je da su filipinske vlasti dosljedno pozivale Kinu da se pridržava međunarodnih propisa o izbjegavanju sudara, upozoravajući da nepažljivo ponašanje na moru može dovesti do nesreća.

