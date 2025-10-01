Prema nekim predviđanjima s početka ovog desetljeća, električni automobili već su trebali zauzimati skoro polovicu, ako ne i više tržišta automobila. Ta predviđanja, kako je očito, pokazala su se pogrešnim, osim na nekim tržištima poput norveškog, ali i kineskog na kojem je udio vozila s električnim motorima značajno porastao.

Što se SAD-a tiče, situacija također nije u skladu s ranijim očekivanjima te e-vozila zauzimaju manje od deset posto na tržištu automobila. Ta bi se situacija uskoro mogla prilično promijeniti, ali ne na bolje.

Ne bih se iznenadio…

Na to je ovog tjedna upozorio Jim Farley, izvršni direktor Forda koji smatra kako bi se potražnja za električnim automobilima mogla značajno smanjiti. Ne bih se iznenadio ako prodaja električnih vozila u SAD-u padne na 5 posto, prenijeli su mediji njegovu izjavu.

Razlog za to nalazi se u odluci Donalda Trumpa i njegovom velikom lijepom zakonu s kojim su ukinute federalne porezne olakšice na kupovinu električnih automobila koje su iznosila do 7500 dolara. Te olakšice više nisu dostupne od zadnjeg dana rujna, što znači da su sada električni automobili u toj zemlji skuplji.

Iako je njihova prodaja u kolovozu značajno skočila, razlog za to ne nalazi se u naglom povećanju potražnje, već upravo u činjenici da su se svi oni koji su razmišljali o kupovinu vozila s električnim motorom požurili kako bi kupili vozilo po povoljnijoj cijeni, dok su porezne olakšice još bile dostupne.

Kako naglašavaju na Gizmodu, to nije jedina odluka koja bi mogla dodatno usporiti elektrifikaciju u SAD-u. Podsjećaju i kako je Trump ranije ove godine ukinuo savezne standarde emisija te državama onemogućio da same postavljaju vlastita pravila vezana uz nultu emisiju. Također, kao jednog od krivaca spomenuli su i Elona Muska. Naime, zbog izvršnog direktora Tesle koji je godinama bio predvodnik elektrifikacije i prelaska na električne automobile, nakon kratkotrajne bromanse s Trumpom, dio ljudi ne samo da je odustao od kupovine Tesle, nego općenito i od električnih automobila.

Djelomična elektrifikacija

Ovim se promjenama sada prilagođavaju i proizvođači automobila - i to ne samo u SAD-u, već i u Europi gdje je rast potražnje za električnim vozilima također slabiji u odnosu na ranija očekivanja. Automobilske kompanije sada odgađaju neke projekte oko razvoja novih električnih automobila te ne odustaju od motora s unutarnjim izgaranjem.

Što se Forda tiče, oni su još ranije odustali od razvoja električnog SUV-a s 3 reda sjedala, a očekuju kako će gubici njihova odjela električnih vozila za ovu godinu iznositi čak 5,5 milijardi dolara. Zbog toga Farley smatra kako je pametnije orijentirati se na “djelomičnu elektrifikaciju” poput hibrida jer, prema njemu, potpuno električna vozila imaju smisla samo za kraće udaljenosti.

